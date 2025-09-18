La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mujer en una perfumería. Archivo

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

Esta industria ha duplicado sus ventas en poco más de un año y ya supone el 1,03% de la economía del país

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:54

Geles de ducha, champús, cremas hidratantes, cosméticos… Y, aunque uno no repare en el cuidado, cepillarse los dientes, aplicarse desodorante o perfumarse entra en esta ... categoría. Inversión, gasto o necesidad, cada cual lo etiqueta de una manera, pero todo ello suma 19.000 millones de euros aportados al PIB de España en 2024; o lo que es lo mismo, 221,6 euros al año en cuidado personal per cápita, un 7,7% más que el año anterior, según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

