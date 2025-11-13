La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España descarta la burbuja inmobiliaria pero analiza si poner límites a la concesión de hipotecas

El supervisor estudia qué herramientas se podrían usar como en otros países de Europa, aunque considera que la razón de la crisis habitacional es la falta de oferta

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Los elevados precios están dificultando el acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional que se vive en nuestro país ... tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado este jueves incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  4. 4

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»
  10. 10 Provocan un apagón y acaban en el hospital electrocutados tras intentar robar en un transformador en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Banco de España descarta la burbuja inmobiliaria pero analiza si poner límites a la concesión de hipotecas

El Banco de España descarta la burbuja inmobiliaria pero analiza si poner límites a la concesión de hipotecas