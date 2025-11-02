La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos mujeres miran ofertas de viviendas en una inmobiliaria. Maika Salguero.

España se mira en el espejo de Europa para atajar la crisis de la vivienda

El caos habitacional sacude a toda la región, pero hay casos de éxito que marcarán la estrategia que ultima Bruselas

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

No es solo un problema de España. El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío estructural de toda Europa, donde los distintos ... países han aplicado sus propias recetas para paliar el déficit habitacional y la imparable escalada de precios que España prácticamente lidera, con un alza del 12,8% en el segundo trimestre, más del doble que la media de la UE, según Eurostat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  2. 2

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  3. 3 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  4. 4 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  7. 7 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  8. 8

    El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa
  9. 9

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga
  10. 10

    Los cinco retos de Arribas para restablecer el orden en el Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad España se mira en el espejo de Europa para atajar la crisis de la vivienda

España se mira en el espejo de Europa para atajar la crisis de la vivienda