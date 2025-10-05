La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

César González-Bueno, CEO de Sabadell Máximo García de la Paz
César González-Bueno. CEO de Banco Sabadell

«Es imposible que la opa de BBVA logre un 50% y muy difícil que alcance el 30%»

Sostiene que el compromiso de los minoristas es altísimo y que muchos fondos esperarán a la segunda oferta

Clara Alba y Ana Barandiaran

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Tras 16 meses con la opa de BBVA sobre la mesa, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno (1960, Madrid), se mantiene firme ... en su opinión de que la entidad que pilota desde hace cinco años seguirá generando valor en solitario. Asegura dormir muy tranquilo en estos últimos días antes de conocer la decisión de los accionistas y cree que la vasca no alcanzará su objetivo del 50% de aceptación.

