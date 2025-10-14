La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i.), junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Estos inversores tienen en su poder el 1,1% del capital de la vallesana, mientras el foco se desvía ahora a los institucionales

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 14 de octubre 2025, 07:46

Comenta

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en el banco dicen 'no' a la opa de BBVA. En un hecho relevante remitido a ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha confirmado que del 30,8% del capital que suponen estos inversores -de los que tienen los datos- en su estructura accionarial, apenas han aceptado la oferta de la vasca un 2,8%, con un número total de acciones que representan el 1,1% del capital social total del banco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  6. 6 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  8. 8

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  9. 9 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  10. 10 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA