Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

La Bolsa se prepara para dictar sentencia sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, a apenas cuatro días de que la CNMV anuncie el ... resultado oficial de la operación, cuyo periodo de aceptación finalizó el viernes. Aunque hasta el viernes no se conocerá toda la información, los inversores empiezan a hacer cábalas y a ajustar posiciones, conscientes de que cualquier dato que se filtre al mercado podría influir en la cotización de ambas entidades.

De momento, el inicio de la semana ha sido más bie ntranquilo, con BBVA cotizando plano y Banco Sabadell moviéndose con subidas del entorno del 0,9% que dejan su cotización en 3,26 euros por acción. Con esa referencia, y teniendo en cuenta que la oferta de BBVA es de un título nuevo por cada 4,8376 del Sabadell, la prima se habría estrechado ligeramente al 2,2%, desde el nivel del 3% que superó el pasado viernes, su máximo desde que se anunciase la operación.

Fuentes de una gestora nacional con posición en los dos bancos apuntan a que este comportamiento puede indicar que los inversores están tomando posiciones en la catalana, ante la posibilidad de una segunda opa si BBVA no alcanza su objetivo de hacerse con el 'sí' del 50% de los accionistas del Sabadell.

Las cartas ya están echadas pero hay mucha incertidumbre en torno al resultado final de la partida. «Si crees que Sabadell tiene más recorrido, optaría por mantener. Si no tengo un apego a la inversión en banca, creo que es una buena oportunidad para aprovechar la liquidez«, apunta en un análisis Soly Sakal, fundador de la firma Rhombus Global Consulting.

La catalana, de hecho, ya podría tener cierta visión sobre el sentido de los votos, pues se espera que este mismo lunes conozca ya el resultado en una parte importante de su accionariado: la de los accionistas que, al tiempo, son también clientes con esos títulos depositados en el banco. Según han reflejado en las últimas semanas, los minoristas suponen en torno a un 41% del capital del banco y, de ellos, un 80% son también clientes. Es decir, en torno a un 32% de su base accionarial se encontraría dentro de este colectivo.