La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

La prima positiva de la opa se estrecha del 3% al 2,2% en la semana en la que se conocerá su resultado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La Bolsa se prepara para dictar sentencia sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, a apenas cuatro días de que la CNMV anuncie el ... resultado oficial de la operación, cuyo periodo de aceptación finalizó el viernes. Aunque hasta el viernes no se conocerá toda la información, los inversores empiezan a hacer cábalas y a ajustar posiciones, conscientes de que cualquier dato que se filtre al mercado podría influir en la cotización de ambas entidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  8. 8

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  9. 9 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  10. 10 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA