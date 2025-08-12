La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

El mercado aún maneja la posibilidad de que la entidad vasca mejore su oferta en la recta final del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 12 de agosto 2025, 09:17

El mercado cotiza la decisión de BBVA de seguir hasta el final con su opa sobre Banco Sabadell pese a las condiciones de Competencia, ... Moncloa y, sobre todo, tras la venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones derivado de la operación. Y lo hace con subidsa del 1,2% para Banco Sabadell y con ligeras caídas del 0,25% para BBVA, en una jornada de alzas para el Ibex-35, que da un nuevo paso en su camino por los 15.000 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  2. 2 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  3. 3 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  4. 4 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  5. 5 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad
  6. 6 El Gobierno da un mes a la alcaldesa de Jumilla para anular la restricción a los rezos islámicos
  7. 7

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  8. 8

    Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina
  9. 9 Arden el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas
  10. 10

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa