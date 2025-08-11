La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

El banco vasco confirma su determinación de adquirir la entidad catalana a pesar de la venta del TSB, el reparto de dividendos y las condiciones impuestas por Moncloa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:16

BBVA seguirá adelante con la opa sobre el Sabadell. A pesar de la venta de la filial inglesa de la entidad catalana, el TSB, y ... el reparto de 2.500 millones de dividendos a su cuenta, y de la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos entidades sin fusión comercial. El banco presidido por Carlos Torres sigue viendo rentabilidad en la compra del vallesano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  3. 3 Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  4. 4

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  7. 7 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  8. 8

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  9. 9 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  10. 10

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell