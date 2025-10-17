Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

Banco Sabadell opta por la moderación pese a la sensación de euforia que anoche inundó la central de Sant Cugat tras conocerse el estrepitoso frcaso ... de la opa de BBVA, que apenas logró atraer a un 25% de aceptación de los accionistas. «Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años», ha asegurado el presidente de la entidad, Josep Oliu que, lejos de hacer sangre con su rotunda victoria, ha explicado que «Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas».

«Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell», añadió.

Por su parte, el consejero delegado ha destacado que «este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años».

«Tal y como contempla nuestro Plan Estratégico -ha detallado-, vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco».

«Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación. Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo», ha destacado González-Bueno, quien ha reiterado «el objetivo de Sabadell de ser el mejor banco de España».