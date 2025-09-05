La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R.C.

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los títulos de ambas entidades cotizan en negativo en una sesión marcada por el dato de empleo de EE UU

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:19

El mercado ha reaccionado con prudencia a la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Ambas entidades cotizan en terreno negativo tras ... subir un 2,5% en la apertura en el caso de la entidad vasca y algo más de un 1% en el de la firma vallesana. El Ibex-35 también retrocede tras sumar un 0,27% al inicio de la sesión e intenta mantenerse en el entorno de los 14.900 puntos en una jornada en la que el gran catalizador será el dato de empleo de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  7. 7 Cervemur se convertirá en un mercadillo de rock y metal
  8. 8 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  9. 9 El Supremo tramita el recurso municipal contra las obras del Hospital Naval de Cartagena
  10. 10 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa