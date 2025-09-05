La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La CNMV autoriza la opa del BBVA, que no eleva la oferta por el Sabadell

El banco vasco abre el plazo de aceptación hasta el 7 de octubre y aumenta hasta los 900 millones las sinergias de la operación, pero que retrasa hasta que termine el veto gubernamental a la fusión

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:41

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes el folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En este documento ... el banco vasco no mejora el precio contemplado pese a las presiones del mercado, aunque es una baza que podrá jugar más tarde. Así, mantiene el canje de una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones la entidad catalana, lo que supone ofrecer alrededor de 15.000 millones por el 100% del banco presidido por Josep Oliu.

