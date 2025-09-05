La CNMV autoriza la opa del BBVA, que no eleva la oferta por el Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes el folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En este documento ... el banco vasco no mejora el precio contemplado pese a las presiones del mercado, aunque es una baza que podrá jugar más tarde. Así, mantiene el canje de una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones la entidad catalana, lo que supone ofrecer alrededor de 15.000 millones por el 100% del banco presidido por Josep Oliu.

La oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera. Y el plazo de aceptación que tienen los accionistas del Sabadell será de 30 días naturales a partir del próximo lunes, lo que lo extiende el periodo hasta el 7 de octubre. Según informa BBVA, una semana después, el 14 de octubre publicará el resultado de la oferta, que liquidaría entre el 17 y el 20 de ese mismo mes.

Más sinergias, pero más tarde

En el folleto, que explica la oferta y las sinergias de la operación, BBVA eleva las previsiones sobre las ventajas que había calculado en la fusión. Así, los 850 millones anuales que había anunciado en mayo de 2024, cuando aprobó lanzar la opa, son ahora 900 millones que se reparten con 510 de ahorros de costes generales -donde se concentra la unificación de la plataforma tecnológica- , 325 de costes de personal -que supondrán un ajuste de plantilla- y otros 65 en sinergias de financiación.

Eso sí, la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos marcas por separado y con gestión independiente durante al menos tres años compromete el plazo de tiempo para alcanzar estos ahorros. Así, la cifra de los 900 millones no se prevé alcanzar hasta 2029. Según el banco vasco, si la opa saliera adelante, en 2027 aparecerían las primeras sinegias con 175 millones derivados de los costes generales, que ascenderían a 235 en 2028 gracias al impacto positivo de los ahorros en financiación y que llegarían a esos 900 millones en 2029, siempre que en ese año se materializara la fusión y Moncloa no extendiera su exigencia dos años más.

BBVA ha defendido su oferta en un comunicado pocos minutos después de que se haya publicado la autorización del folleto por parte de la CNMV. El banco vasco defiende la solidez de su propuesta de canje que eleva a un total de 17.400 millones anotando su plan de retribuciones al accionista de BBVA. Una cantidad que supone elevar en un 43% la oferta desde el que se conocieron las conversaciones en abril de 2024.

El banco presidido por Carlos Torres celebra que los accionistas del Sabadell puedan posicionarse al fin sobre el planteamiento de la opa que la entidad defiende responde a la lógica de mercado. Un mensaje que BBVA ha mantenido en los más de 16 meses que lleva la operación abierta al señalar que Europa atraviesa un momento en el que son necesarios los bancos con escala. En esta línea, el folleto insiste en que la entidad resultante de la fusión podrá inyectar 5.400 millones más de crédito a familias y empresas al año.

Mejora de la oferta

En la apertura del mercado este viernes, la cotización del Sabadell seguía estando un 9% por encima del valor de la oferta de canje de BBVA, un elemento que haría que los accionistas de la entidad catalana pudieran perder valor si acuden a la opa. Es la situación que más ha levantado la presión de los analistas sobre una posible mejora de la oferta que el banco vasco aparca de momento.

BBVA inisiste en que son precisamente las perspectivas de la opa lo que han mejorado la cotización del Sabadell y señala que su propuesta entraña una prima del 30% sobre el valor del banco catalán antes de que se conociera el proceso. El consejo de administración de la entidad vallesana, en cualquier caso, ha mantenido todo este tiempo un duro rechazo a la opa, a la que ha acusado de valorar a la baja el Sabadadell y de lesionar la competencia bancaria en España.

Además, la entidad presidida por Josep Oliu, ha aprobado un plan de dividendos de 6.300 millones de dividendos hasta 2027. Un capital para repartir a sus accionistas apoyado una sólida evolución de su negocio y en los 2.500 millones que repartirá tras la venta de su filial inglesa, TSB, aprobada el pasado 6 de agosto.

En cualquier caso, la decisión de los accionistas del Sabadell será ahora la clave. Prácticamente la mitad son pequeños inversores y clientes de la entidad que, en principio, serían más sensibles a la promesa de pagos inmediatos en forma de dividendos. La otra mitad, son inversores institucionales que pueden atender más a estrategias a largo plazo en un proceso de escala y ahorro de costes futuros.

BBVA podrá jugar, hasta 5 días antes del cierre del plazo, de aceptación a una mejora de la oferta o, también, a una rebaja al 30% del porcentaje de accionistas necesario para seguir adelante con el proceso. Precisamente para poder jugar con esas opciones recibió el visto bueno del regulador de Estados Unidos en la noche de este jueves.