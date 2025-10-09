La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

ING abrirá una nueva oficina 'flagship' en el centro de Madrid a mediados de 2026. R. C.

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

La entidad se lanza al negocio de banca privada y en el de criptomonedas a través de productos cotizados

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:02

Comenta

ING busca nuevas vías para seguir creciendo en España después de un 2025 que la entidad prevé cerrar con 330.000 nuevos clientes, casi un ... 50% menores de 36 años. Más allá de productos estrella como su cuenta nómina, donde también logrará récord de captación, la entidad está notando un especial impulso derivado del mercado hipotecario.

