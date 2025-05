Competencia defiende que hubo un «diálogo intenso» con todas las partes en su análisis de la opa

Firme defensa de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, a los trabajos técnicos del análisis de la ... opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Un proceso duramente criticado por haber dejado fuera las alegaciones de un nutrido gupo de grandes organizaciones empresariales como la patronal catalana Foment del Treball o sindicatos como UGT, que recurrió ante la Audiencia Nacional la decisión del organismo.

«Conviene matizar que el hecho de que una entidad no haya sido admitida, no implica que no haya sido escuchada», defendió Fernández durante una comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, apuntando al manejo de «información sensible» a la que no puede acceder cualquier interesado. «En particular, hemos dado especial relevancia al impacto de la opa sobre consumidores y usuarios, (...) y entre el primer test de mercado y el impacto de los compromisos propuestos por BBVA, se ha escuchado a más de 58 entidades y, a algunas de ellas, en varias ocasiones», reiteró.

Entre ellas, a instituciones a las que no estaban obligados a atender, como la Autoridad vasca de competencia, así como a 12 bancos tradicionales, 7 neobancos, 19 asociaciones de empresas y 8 aseguradoras. «Son siete informes económicos, más de 11.000 folios de expedientes», reiteró Fernández durante su comparecencia.

La presidenta de la CNMC también ha asegurado que el diálogo ha sido «constante e intenso» no solo con BBVA, sino también con Banco Sabadell. Fuentes conocedoras recuerdan que en la entidad catalana ha habido especial malestar con la institución, pues consideran que el proceso se ha desarrollado prácticamente de manera unilateral con el banco vasco, algo que habría quedado reflejado en el escaso impacto que han tenido las propuestas del Sabadell a la institución para garantizar, a su juicio, el crédito a pymes y particulares.

Compromisos

«Quiero destacar el rigor técnico en el ánalisis que hemos realizado. El fundamento de la CNMC es proteger la competencia en defensa de los consumidores y usuarios, con el control de las operaciones de concentración», defendió Fernández.

Consciente de las dudas que ha suscitado el análisis de la opa en el entorno del Sabadell -y también tras la decisión del Gobierno de lanzar una consulta pública para valorarla- Fernández defendió el «altísimo nivel» de los técnicos, recordando que ha sido un análisis «escrupuloso», apuntando también al «esfuerzo de todos los miembros del consejo para lograr el objetivo de defender la competencia de consumidores y usuarios», en medio de la polémica por el voto positivo del representante de Junts, Pere Soler, con el partido en contra de la operación.

La presidenta del regulador ha realizado un breve repaso del proceso de competencia que tenido que seguir la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. La CNMC concluyó que esta operación« podía suponer una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y en el de servicios de pago».

En cuanto al de banca minorista, la CNMC identificó 96 municipios en los que tras la operación se superaría la cuota conjunta de las dos entidades que se fusionarían en más del 50%, con una adición de más del 15%. De estos municipios, 48 tendrían una situación de duopolio.

Asimismo, se identificaron 72 códigos postales en los que tras la operación se generaría o bien una situación de monopolio como resultado de la concentración (7 códigos postales), o bien una situación de duopolio (65 códigos postales).

La experta también ha querido aprovechar su comparecencia en el Congreso para hacer una defensa del trabajo de la CNMC, que ha calificado de «técnico, riguroso, escrupuloso e independiente».