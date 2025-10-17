La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
REUTERS

Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

La Comisión Europea sostiene que ciertas disposiciones de la ley española obstaculiza este tipo de operaciones y que vulneran la ley europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:11

Comenta

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que mantendrá abierto el procedimiento de infracción contra España, que inició al considerar que el Gobierno se habría ... extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, como fijar plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades. El Ejecutivo comunitario mantendrá la investigación a pesar de la opa fallida, al considerar que el país ha vulnerado tres normativas europeas: la legislación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  2. 2 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  5. 5

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  6. 6 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  7. 7 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  8. 8 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  9. 9

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  10. 10 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell