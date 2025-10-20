La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. E. P.

El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan

La ministra Elma Saiz presentará un nuevo texto en el que mantendrá las mismas cotizaciones para los tres primeros tramos, aquellos que ganan menos de 1.166 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ... escuchado también el clamor popular y rectifica el incremento generalizado de las cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene. Así, presentará este lunes en la mesa del diálogo social una nueva propuesta en la que se plantea generan las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que menos ganan, según avanzó este lunes en una entrevista concedida al País.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  3. 3

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  4. 4

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  5. 5

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  8. 8 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025
  9. 9

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan

El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan