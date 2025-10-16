La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lorenzo Amor, presidente de ATA. Virginia Carrasco

ATA exige ligar la subida de cuotas de los autónomos al IPC

Denuncia que el Gobierno está incumpliendo en relación a la equiparación en la protección social, ya que los trabajadores por cuenta propia carecen de derechos esenciales

José A. González

José A. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:15

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recoge el guante que el miércoles lanzó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ... en el Congreso de los Diputados. «Todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio», afirmó tras quedarse sin apoyos en sus propuesta de subida de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. Aprovechando estas palabras, la organización liderada por Lorenzo Amor propone que las bases de cotización de los trabajadores por cuenta propia estén ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual hasta 2031, en lugar de una «subida lineal y predeterminada de bases».

