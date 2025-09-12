La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más

En lo que va de año Aena ha registrado 258 millones de pasajeros, un 4,3% más que en 2024

E. M.

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:30

Los aeropuertos españoles registraron 33,3 millones de pasajeros en el mes de agosto, un 3,8% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario Aena. En el octavo mes del año se han gestionado 262.000 movimientos de aeronaves, un 3% más, y han transportado 110.000 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 5,4%.

El aeropuerto Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en agosto con 6,2 millones de personas, un 3% más que en 2024. Le siguen los aeropuertos Barcelona-El Prat, que crece un 5%, Palma de Mallorca (2,4%); Málaga (8%); Alicante-Elche (7%); Ibiza (1%); Gran Canaria (6%), Valencia (6%) y Tenerife Sur (1%).

El mes pasado se batió récord histórico de pasajeros en el conjunto de la red de Aena y en 10 aeropuertos de la red: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Ibiza, Valencia, Lanzarote, Menorca, Tenerife Norte, Melilla y La Gomera.

En el acumulado de enero a agosto, han pasado 216,7 millones de pasajeros por lso aeropuertos españoles, un 4,1% más que el mismo periodo de 2024.

En el conjunto de los aeropuertos del grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto rozando los 39 millones de pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 1% más, y transportaron 123.700 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.

En términos acumulados, de enero a agosto han pasado por los aeropuertos del grupo Aena 258,4 millones de pasajeros (un 4,3% más que en 2024); se registraron 2,2 millones de movimientos de aeronaves (+2,4%); y se transportaron 967.286 toneladas de mercancía, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  5. 5 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
  6. 6

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  7. 7 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  8. 8 Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich
  9. 9 Dimite por «motivos personales» el secretario general de la Consejería de Política Social
  10. 10

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más

Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más