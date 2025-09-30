La visión sincera y externa del hogar

Benito Maestre Murcia Martes, 30 de septiembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

La estela de las empresas familiares trasciende el entorno laboral y hasta se traslada al hogar, donde tomar un café, en ocasiones, puede llevar a un entendimiento que antes ha sido imposible alcanzar en una mesa de reuniones. En estos casos, el papel de los cónyuges, padres e hijos que no trabajan en la misma organización desempeñan una labor de mediación que siempre sabe a éxito. Silvia Ramos, directora adjunta de Grupo Ramos Industria del Vidrio, echa «más de menos a mi madre que a mi padre a nivel empresarial», porque «le quita hierro absolutamente a todo» y es a quien «le toca interceder y poner orden», relató en el foro Avanza. A punto de cumplir 18 años desde que entró a formar parte de la entidad, representa la segunda generación junto con su hermana. «Estoy intentando apoyarme en personas que saben de áreas en las que yo estoy perdida, porque no podemos saber de todo», se sinceró.

A Vicente Alciturri, presidente de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar, además de fundador y administrador de Semicrol, le ocurre algo similar con su mujer, quien «sabe el estado emocional de mis dos hijos» y es una pieza clave en el Consejo de Familia de la empresa, en el que forman parte los cuatro miembros del hogar y un asesor externo, que, en algunos momentos, «actúa de árbitro porque saltan chispas», bromeó. «A las reuniones, hay que llegar con voluntad de escucha, expresar lo que sucede de manera honesta y respetar el resto de opiniones», aconsejó, por el bien de la empresa familiar.

Al respecto, Alberto Zoilo, presidente ejecutivo del Grupo Antonio Álvarez, afirmó que, «cuando hay consejeros externos, no discutimos de la misma manera, te comportas». La empresa comenzó en Ávila en 1885 por su tatarabuelo, «pero nos sentimos segunda generación», matizó, agregando que hay nueve personas del siguiente escalafón ya en liza. «Me parece relevante que la gente que se incorpore sea profesional, porque hay que cuidar la empresa; a veces nos equivocamos al querer que todas las empresas tengan sus representantes familiares», criticó.

