Ucomur impulsa el espíritu emprendedor juvenil y la excelencia empresarial en IA

El programa se dirige a 2º de Bachillerato y a ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP.

Ucomur está desarrollando diversas actuaciones estratégicas en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, enmarcadas dentro del 'Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027'. «El objetivo es fomentar la economía social y el cooperativismo, promoviendo el empleo y el autoempleo en el municipio desde el impulso del espíritu emprendedor juvenil y de la excelencia empresarial en IA», señala Juan Antonio Pedreño, presidente de la entidad.

Una de las colaboraciones más destacadas incluye el programa municipal 'Emprende Joven', dirigido a estudiantes de 2º de Bachillerato y de ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional, tanto de centros públicos como concertados. Una iniciativa que da a conocer el ecosistema emprendedor local y busca fomentar la capacidad creativa, la innovación y la aptitud para desarrollar una idea de negocio viable entre los jóvenes.

El trabajo de Ucomur consiste en la celebración de charlas y talleres teórico-prácticos, divididos en un total de 12 encuentros en los que participarán unos 200 estudiantes. En ellos informa al alumnado de las vías para crear una empresa y lo que representa el emprendimiento en el ámbito de la economía social y las cooperativas.

IA para la excelencia empresarial

Asimismo, para promover la excelencia empresarial mediante la adquisición de competencias empresariales Ucomur ofrece formación específica en el ámbito de las nuevas tecnologías. Así, propone en la Agencia de Desarrollo Local el taller práctico 'Herramientas de Inteligencia Artificial', con el lema 'Adquiero habilidades que marcan la diferencia' y donde se espera la participación de un grupo de unas 40 personas.

Además del foco en la juventud y la innovación tecnológica, el convenio entre Ucomur y el Ayuntamiento de Murcia incluye otras actuaciones esenciales para el desarrollo socioeconómico local. Como el servicio de oficina de apoyo a la persona emprendedora, brindando asesoramiento para cualquier persona en el municipio que desee iniciar un proyecto empresarial. Una herramienta para ayudar a desarrollar la idea, analizar su viabilidad, realizar el plan de empresa y colaborar en la tramitación necesaria para la puesta en funcionamiento.

Otros servicios

Para la difusión y fomento de la economía social Ucomur lleva a cabo acciones de promoción, para dar visibilidad a sus principios de solidaridad, equidad y participación, que contribuyen a un crecimiento más inclusivo, estabilidad y reducción de desigualdades. «El fomento de esta economía en Murcia genera un tejido empresarial más resiliente y comprometido con la cohesión social y territorial», destaca Pedreño.

Y para que estas iniciativas de promoción del empleo y el autoempleo en el municipio lleguen a distintos espacios de la sociedad también se están llevando a cabo diversas acciones de difusión en prensa, radio, redes sociales y en la web de Ucomur.

