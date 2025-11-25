Ucoerm, 40 años construyendo futuro juntos

El pasado viernes 21 de noviembre el cooperativismo de enseñanza de la Región de Murcia celebró su 40º aniversario

El XL Día de Ucoerm fue una cita para reconocer a quienes hacen grande el cooperativismo de enseñanza murciano.

Martes, 25 de noviembre 2025

Más de 800 personas asistieron el pasado viernes 21 de noviembre al Día de Ucoerm, que celebraba su 40º aniversario y donde el cooperativismo de enseñanza de la Región de Murcia volvió a reencontrarse para celebrar una de sus citas más especiales. «Fue una cita para celebrar cuatro décadas de trabajo y éxitos. Para reconocer a las personas, a las cooperativas, a las instituciones, en fin, a los jubilados que han dado prácticamente su vida laboral por este modelo empresarial. Y también para agradecer también al Gobierno regional esa apuesta continuada y esa colaboración con el sector cooperativo de enseñanza», expresó Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucoerm.

Un sector cooperativo de educación que cuenta con cerca de 5.000 personas trabajando, más de 45.000 alumnos y alumnas representados en todos los municipios de la Región de Murcia, donde estos centros representan cerca del 50% de toda la enseñanza concertada murciana.

Amplia representación

La jornada, celebrada en Cartagena, reunió a presidentes, cooperativistas, docentes, directores, entidades colaboradoras y representantes institucionales en un ambiente cargado de identidad, reconocimiento y emoción. Entre las autoridades, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; y los alcaldes de Cartagena, Noelia Arroyo, y de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.

«Las cooperativas de enseñanza son un pilar fundamental del sistema educativo de la Región de Murcia, son un referente para la libertad de enseñanza en nuestra región, para la calidad de la educación y, por supuesto, también para la innovación y para la contribución de la creación de un ecosistema de aprendizaje basado en la cooperación», destacó el consejero de Educación y Formación Profesional.

«Hay que animar mucho al profesorado y a los jóvenes a que se apoyen en esta fórmula que es de éxito, que es un referente y que supone empleo estable. Y, sin duda, también una autoexigencia para el alumno, una calidad para el alumno que es digna de mención», expresó Arroyo. Por su parte, Roca subrayó que Ucoerm «es un complemento perfecto de la educación en la Región de Murcia y un referente nacional».

Reconociendo la excelencia

Uno de los momentos más significativos del evento fue la entrega de las tradicionales distinciones de Ucoerm, un reconocimiento a personas, centros e instituciones que destacan por su contribución al movimiento cooperativo y al avance de la educación regionales.

Los galardones de este año se entregaron a la entidad benéfica Cáritas Región de Murcia y en el apartado institucional al Gobierno de la Región de Murcia, mientras que los premio a la sociedad cooperativa del año fueron para AYS (Murcia) y Azaraque (Alhama de Murcia). Como colofón a estos reconocimientos, fue elegida Cooperativista del Año Concepción Carrillo, de la cooperativa Samaniego (Alcantarilla), como ejemplo de dedicación y compromiso con este modelo educativo.

«Si algo define estos cuarenta años es precisamente la capacidad de trabajar unidos. De convertir cada cooperativa en un espacio donde la educación se vive desde la corresponsabilidad, la participación y la creencia profunda de que cada persona aporta, cada persona cuenta. Felicidades a todos los premiados», resalta Pedreño.

Una vida de dedicación

La emoción creció especialmente cuando dio comienzo la entrega de placas a los docentes cooperativistas jubilados. El respeto, el cariño y los largos aplausos fueron prueba del enorme agradecimiento hacia quienes han dedicado su vida a enseñar, construir y fortalecer proyectos educativos que hoy siguen vivos gracias a su esfuerzo.

«Un buen docente tiene poca historia propia que contar. Su vida pasa a otras vidas. Son los pilares de la estructura más íntima de nuestros colegios. Son más fundamentales que las piedras o que las vigas. Porque un docente deja un legado en cada alumno al que inspira», destacó el presidente de Ucoerm, que agradeció «de corazón caminar juntos durante estos 40 años y haber podido vivir grandes y pequeños momentos».

Modelo educativo transformador

Durante el evento se hizo especial hincapié en el valor del trabajo cooperativo, en su capacidad para convertir pequeños proyectos en grandes comunidades educativas, y en la enorme tarea desarrollada por los centros asociados para mantener un modelo centrado en las personas, la igualdad, la democracia interna y la mejora continua.

En palabras de Pedreño, «un proyecto que nació con la convicción de que la educación puede hacerse de otra manera. Con la convicción que cuando se combine conocimiento con valores, profesionalidad con participación, aprendizaje con democracia interna, se crea un modelo educativo profundamente transformador». «Celebramos un proyecto que ha sido capaz de resistir en momentos difíciles, de reinventarse, crecer y seguir soñando durante cuarenta años. Cuando trabajamos juntos, somos capaces de cambiar las cosas», subrayó.

Premios a los mejores en atletismo

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó con la entrega de los trofeos del XIX Campeonato de Atletismo Ucoerm, celebrado el pasado mes de mayo. Las cooperativas educativas demostraron, una vez más, que la formación en valores también se construye a través del deporte: esfuerzo, constancia, juego limpio y unión. Las ovaciones reconocieron el orgullo de las comunidades educativas y el compromiso de profesorado, alumnado y familias.

Clasificación general. Primer clasificado: Narval. Segundo clasificado: Severo Ochoa. Tercer clasificado: San Pedro Apóstol.

En Primaria (benjamines y alevines): Narval (Cartagena); Severo Ochoa (Los Garres) y San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar).

En Secundaria (infantiles y cadetes): Narval (Cartagena); Severo Ochoa (Los Garres) y Vistarreal (Molina de Segura).

