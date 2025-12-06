Naciones Unidas reconoce el liderazgo de la economía social murciana y española Un simposio reúne a más de 20 agencias de la ONU, la OCDE y las principales organizaciones europeas del sector en la capital regional

La ciudad de Murcia, en el marco de la capitalidad de Economía Social que ostenta, ha vuelto a ser el epicentro de la Economía Social con la celebración del V Simposio Técnico de la Task Force de Naciones Unidas para la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE). «Un evento que ha consolidado a España y a la Región de Murcia como actores clave en el panorama internacional de la Economía Social y Solidaria», destacaron desde Ucomur.

Este foro ha reunido en las jornadas del 3 al 5 de diciembre a más de 20 agencias de Naciones Unidas, la OCDE, las principales organizaciones europeas e internacionales de Economía Social, así como autoridades y expertos de primer nivel en el sector procedentes de todos los rincones del mundo.

Un simposio que fue clausurado este viernes en un acto en el que participaron Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia; Simel Esim, presidenta de la Task Force; Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España; y Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, CEPES y Ucomur.

El encuentro ha sido coorganizado por la Task Force, sección de economía social de la ONU liderada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); por el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social; CEPES; el Gobierno de la Región de Murcia y Ucomur. Asimismo, el acto tuvo lugar en la sede de CaixaBank en Murcia.

Pedreño destacó que «este simposio constituye un nuevo hito en la proyección internacional de la Economía Social española y en la consolidación de un marco institucional sólido que reconoce a este modelo empresarial como un motor estratégico para responder con eficiencia a los grandes retos económicos, sociales y medioambientales a escala mundial». Asimismo, reivindicó que la Economía Social sea una prioridad en el marco financiero de la UE.

Esim insistió en la necesidad de consolidar a la Economía Social como un socio estable y permanente. Además, añadió que «el simposio ha sido una oportunidad para consolidar y reconocer aún más el papel de España y de la Región de Murcia como referentes mundiales en el fomento de la Economía Social y Solidaria para el desarrollo sostenible, en consonancia con las dos recientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre su promoción».

Por su parte, Iglesias resaltó que «la sociedad internacional tiene una convicción de que la Economía Social sirve para afrontar los grandes desafíos que vivimos como sociedad, la energía, las finanzas, la vivienda, el consumo, el comercio, el sector de los cuidados tienen una respuesta desde la Economía Social». Asimismo, señaló que «el panorama internacional es intenso, pero España continúa siendo un faro de esperanza para la Economía Social, con un compromiso claro como país y bien organizada, bajo el liderazgo de CEPES, se vertebra por sectores, por fórmulas jurídicas, por regiones…».

Durante las jornadas, los miembros y observadores de Naciones Unidas han abordado diferentes sesiones sobre la incorporación de la Economía Social al sistema de Naciones Unidas, la cooperación institucional internacional, la innovación social, la transición verde y digital, la igualdad de género y la no discriminación, además de la investigación y estadísticas internacionales que impulsen la toma de decisiones.

«Asimismo, este simposio constituye un nuevo hito en la proyección internacional de la Economía Social española y en la consolidación de un marco institucional sólido que reconoce a este modelo empresarial como un motor estratégico para responder con eficiencia a los grandes retos económicos, sociales y medioambientales a escala mundial», añadió Pedreño.

Un foro internacional que ha supuesto una oportunidad para garantizar que la Economía Social continúe siendo una prioridad presupuestaria y política en Europa, especialmente en el futuro Marco Financiero Plurianual de la UE, además de dar continuidad y desarrollar políticas como la PAC y, de forma muy especial, garantizar la permanencia del Fondo Social Europeo+, el FEDER o el instrumento financiero InvestEU que resultan esenciales para mantener el empleo, reducir desigualdades y garantizar que la Economía Social siga vertebrando la competitividad y el crecimiento de todos los territorios de Europa.

«Que Murcia sea la capital española de la Economía Social en 2025 se debe a que somos un territorio absolutamente volcado y comprometido con este modelo de empresa. Y lo estamos demostrando durante todo 2025. Y más todavía con la acogida de estas reuniones de Naciones Unidas en Murcia, algo histórico y de enorme relevancia para la Región y que ha venido de la mano de la Economía Social. La Capitalidad de Murcia está siendo un año de trabajo real, de reforzar alianzas a nivel regional, estatal, europeo y mundial, y de demostrar que este modelo empresarial exige un lugar propio en la definición de todas las políticas públicas«, concluyó Pedreño.