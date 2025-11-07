La murciana Newgarden brilla en los Premios BBVA Revoluciona 2025 La empresa de iluminación y mobiliario sostenible recibe el galardón a su compromiso con el diseño responsable y la tecnología verde en una gala celebrada en la Universidad de Valencia

Foto de familia de los ganadores y parte del jurado de los Premios BBVA Revoluciona 2025, en la Universaidad de Valencia.

Francisco Estellés. El majestuoso Paraninfo del edificio histórico de La Nau de la Universidad de Valencia reunió el pasado lunes a decenas de representantes del ámbito empresarial, académico e institucional con motivo de la cuarta edición de los Premios BBVA Revoluciona 2025, una cita ya consolidada que pone en valor la innovación y el talento de las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares.

La ceremonia, inicialmente prevista para el 29 de septiembre y aplazada por la alerta roja de lluvias, pudo finalmente celebrarse un mes después en una jornada dedicada a reconocer la capacidad de transformación, crecimiento y sostenibilidad del tejido empresarial de las tres regiones mediterráneas.

En esta edición, los premios distinguieron a tres compañías que reflejan el espíritu innovador de las pymes del Mediterráneo: Casfid (Comunitat Valenciana), por su apuesta tecnológica en la gestión inteligente de eventos; NewGarden (Región de Murcia), especializada en iluminación solar y sostenible para exteriores; y BioSmartData (Islas Baleares), centrada en soluciones de análisis de datos aplicadas a la salud y el medio ambiente.

Universidad y empresa: una alianza para el progreso

El evento se enmarca en la colaboración entre BBVA y la Universitat de València, impulsada desde la Facultat d'Economia, con el objetivo de acercar el conocimiento académico al tejido productivo y fomentar la innovación como motor de desarrollo económico sostenible.

Así, durante la primera parte de la ceremonia, la más institucional y académica, el decano de la Facultad d'Economia, Francisco Muñoz, destacó que estos premios «actúan como un acelerador para las empresas, porque ayudan a visibilizar su trabajo y su esfuerzo por innovar. Además, sirven como estímulo para seguir avanzando en áreas clave como la sostenibilidad, la tecnología y la transformación digital, que hoy son esenciales para la competitividad».

Muñoz recordó también el peso económico de las tres regiones participantes: «La Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares aportan más del 14 % del PIB español. Y en conjunto, las pymes representan el 93 % del total de empresas del país, siendo auténticos motores de empleo, innovación y crecimiento», destacó.

«Las pymes son esenciales para la transformación digital y sostenible»

Por su parte, José Manuel Mieres, director de la territorial Este de BBVA, subrayó que estos premios «reflejan el compromiso del banco con las pequeñas y medianas empresas, verdaderos motores de la economía mediterránea».

«El espíritu de los Premios Revoluciona -añadió- está ligado a esas empresas que arriesgan, sueñan y se reinventan cada día. Este reconocimiento es una muestra de su capacidad para transformar los retos en oportunidades».

Mieres también tuvo palabras de recuerdo hacia las personas afectadas por la DANA que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024: «Sus secuelas materiales y emocionales siguen presentes, y es responsabilidad de todos -instituciones, empresas y sociedad- no olvidar y seguir apoyando la recuperación. Desde BBVA hemos canalizado más de 153 millones de euros en líneas ICO para pymes y autónomos valencianos, porque creemos que en los momentos difíciles se demuestra el verdadero compromiso».

La inteligencia artificial como aliada empresarial

En la segunda parte de la ceremonia, además de la entrega de premios, la jornada contó con una ponencia sobre inteligencia artificial aplicada a la empresa, a cargo de Elena Alfaro, Global Head of AI Adoption en BBVA.

Alfaro explicó cómo el banco utiliza la IA para mejorar la experiencia digital de los clientes y optimizar el trabajo de sus empleados, destacando que esta tecnología «avanza a pasos agigantados y supone una inversión en personas, no en máquinas».

Empresas premiadas

Por último llegó la tercera parte, el momento de entregar los galardones y conocer a los premiados. Así, los tres representantes de las empresas distinguidas coincidieron en señalar que este premio supone un impulso y una motivación para seguir creciendo e innovando en un entorno cada vez más competitivo.

La primera en subir al estrado para recibir el galardón fue María Cánovas, de la empresa murciana Newgarden, premio que le entregó el presidente de CROEM, Miguel López Abad.

Cánovas, en su breve, pero emotiva intervención, se mostró muy agradecida y satisfecha con el reconocimiento del jurado de los premios Revoluciona. Además, Cánovas desveló que se sentía especialmente contenta con el reconocimiento porque tanto su hermano- también copropietario- como ella habían estudiado en València, en la Universitat de València y en la UPV respectivamente, y por ello se sentían muy agradecidos de recibir este premio en una ciudad que durante unos años fue su casa.

Por su parte, los representantes de la empresa de las Islas Baleares, BioSmartData fueron los segundos en recibir el galardón y subir al elegante estrado del Paraninfo. Así, María Cayuela y Juan Cifre, cofundadores y propietarios de BioSmartData, recogieron el premio de manosde Pilar Chorén, directora gerente del Ivie.

Cayuela expresó su gratitud por el reconocimiento por parte del jurado de los Premios BBVA Revoluciona, y destacó que desde su empresa trabajaban por mejorar la calidad de vida de los pacientes gracias a la aplicación de la IA a sus tratamientos en tiempo real. Cayuela quiso compartir el reconocimiento con todo el equipo humano que conforma su empresa.

En último lugar recogió el premio Javier Juanes, cofundador de Grupo Casfid, empresa dedicada a las soluciones propias basadas en sistemas de identificación por radiofrecuencia para eventos seguros y sostenibles, recogió el galardón de la mano de Salvador Navarro presidente de CEV, y tras los agradecimientos tanto al jurado como al equipo de su empresa, destacó que desde que su empresa que se fundó hace once años «todo ha ido muy rápido, y hemos crecido mucho», explicó. «Con todo lo que hemos vivido, tanto momentos buenos como no tan buenos, sin duda la verdadera revolución empieza en las personas».

Ampliar Miguel López Abad entregó el galardón a María Cánovas. Miguel López Abad, presidente de CROEM: «La sostenibilidad y la innovación son el motor del futuro empresarial murciano» El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, reivindicó el papel decisivo de la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo económico de la Región durante la cuarta edición de los Premios BBVA Revoluciona. En un acto que reunió a representantes del ámbito académico, empresarial e institucional del arco mediterráneo, López Abad subrayó que el tejido empresarial murciano «es un ejemplo de cómo adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia». Para el presidente de CROEM, estos premios «ponen en valor el esfuerzo, la visión y la capacidad transformadora de las pymes, que son las que realmente mueven la economía». Los Premios BBVA Revoluciona distinguieron en esta edición a tres compañías del Mediterráneo -entre ellas, la murciana NewGarden, referente en iluminación y mobiliario sostenible- por su apuesta por la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. López Abad destacó el reconocimiento a la empresa de la Región. «El nivel es importante y el nivel lo dan los premiados», apuntaba. «Es una muestra del talento, la creatividad y el compromiso de las pymes murcianas con un modelo económico más responsable», apostillaba. «NewGarden ha sabido combinar diseño, tecnología y sostenibilidad. Fabrican con materiales reciclados, utilizan energía solar y mantienen un fuerte compromiso con la inclusión laboral. Yo mismo soy un consumidor de sus productos. Son un ejemplo de cómo se puede crecer sin perder los valores», señaló. El presidente de CROEM remarcó que empresas como NewGarden representan la nueva cara del empresariado murciano, donde la innovación y la sostenibilidad se entienden como herramientas de competitividad y futuro. López Abad insistió en la importancia de fortalecer las alianzas entre el sector empresarial, la universidad y las instituciones. «La colaboración entre sectores es esencial para avanzar como sociedad. Los premios como Revoluciona refuerzan ese vínculo y generan sinergias positivas», apuntó. En este sentido, defendió que la digitalización y la sostenibilidad ya no son una opción, sino una necesidad: «El consumidor actual valora las empresas comprometidas con el medioambiente y la responsabilidad social como las empresas que aquí se han premiado».

María Cánovas, copropietaria de NewGarden, y responsable de negocio: «Nuestro objetivo es crear productos duraderos, sostenibles y con energía solar» La empresaria murciana María Cánovas Conesa, responsable de la firma Newgarden, repasa los retos de su compañía en sostenibilidad, innovación y digitalización tras el reconocimiento recibido en los Premios BBVA Revoluciona Región de Murcia. -¿Qué ha supuesto para Newgarden este reconocimiento en los Premios BBVA Revoluciona? -Para nosotros ha sido un orgullo enorme. Llevamos muchos años trabajando e invirtiendo en sostenibilidad, tecnología y digitalización, así que recibir este premio es una gran satisfacción. Nos anima a seguir adelante y demuestra que el esfuerzo tiene recompensa. Además, nos sentimos muy honrados de que se hayan fijado en nosotros, porque nunca pensamos que una empresa como la nuestra podría llegar a recibir un reconocimiento así. -¿Cuántas personas forman actualmente la empresa? -En la fábrica de Murcia trabajan unas cien personas. Además, tenemos presencia internacional, con equipos en México, Estados Unidos y Reino Unido. -New Garden se ha consolidado como referente en iluminación y mobiliario sostenible. ¿Cómo aplicáis la sostenibilidad en vuestros productos? -Nuestro compromiso con la sostenibilidad es total. Fabricamos todos los productos con plástico 100 % reciclable y utilizamos energía solar en nuestras instalaciones, lo que nos permite ser prácticamente autosuficientes. Queremos que nuestros productos sean duraderos, no de usar y tirar. Apostamos por materiales resistentes, diseños atemporales y sistemas que permitan al usuario prolongar la vida útil del producto. -¿Y en materia de digitalización? - Es otro de nuestros pilares. Estamos trabajando para digitalizar todos los procesos de la empresa, desde la producción hasta la atención al cliente. Esto nos permite ser más eficientes y reducir el impacto ambiental, además de ofrecer un mejor servicio. -En términos de innovación, ¿cómo se traduce vuestra apuesta por el desarrollo tecnológico? -Hemos desarrollado productos autónomos, con placas solares y baterías extraíbles que el usuario puede cambiar fácilmente. La idea es que no haya que tirar el producto si se estropea una pieza, sino repararlo o sustituir el componente necesario. Creemos que esa es la verdadera sostenibilidad: fabricar productos pensados para durar. -¿Cómo percibís la evolución del consumidor respecto a la sostenibilidad? -Cada vez hay más conciencia social. El consumidor actual valora los productos respetuosos con el medio ambiente y aprecia la durabilidad. Ya no se busca lo desechable, sino lo funcional, lo que aporta valor en el tiempo. Esa mentalidad está cambiando y nos alegra ser parte de ese movimiento. -¿Qué retos se marcan de cara al futuro? -Seguir innovando y creciendo sin perder nuestra esencia. Queremos consolidar nuestra presencia internacional y continuar desarrollando productos que combinen diseño, tecnología y sostenibilidad. La clave es seguir creando valor desde Murcia para el mundo.