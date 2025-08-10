La inversión en fondos crece firme pese al claro dominio de los depósitos bancarios

El depósito de dinero en los bancos durante un periodo de tiempo y bajo unas condiciones establecidas que, al menos, garanticen cierta ganancia –por ... escasa que sea en estos tiempos– sigue siendo la opción mayoritaria de los ciudadanos de la Región de Murcia a la hora de invertir. Sin embargo, es cierto que en los últimos tiempos se aprecia una evolución al respecto, detectándose un crecimiento notable en la contratación de nuevos productos financieros que ofrezcan una mayor rentabilidad a los ahorros. De hecho, el patrimonio en fondos de inversión de los murcianos ha crecido el 17,4% en el último año para superar los 5.901 millones de euros.

Así lo reflejan los datos a cierre de 2024 del Observatorio Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones en España). Y, sin duda, el mayor grado de cultura financiera existente en la calle, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, es lo que ha posibilitado esa evolución en la planificación de la administración del patrimonio personal de cara a sacar un rendimiento económico. Una tendencia sustentada en una menor aversión al riesgo a la que contribuye tanto la adquisición neta de activos como la propia revalorización de los mismos, en especial con las participaciones en acciones de capital.

Menor ratio sobre el PIB

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esa cuantía está muy lejos todavía del volumen económico de 28.622 millones de euros colocados en depósitos en el conjunto de entidades que operan en la Comunidad. De ahí que la ratio de lo que supone la inversión en fondos sobre el global de patrimonio apenas representa el 20,6%, claramente por debajo de la media española (28,4%).

Reparto del patrimonio de los inversores Región de Murcia. 2024 Monetarios de renta fija Garantizados de rentabilidad objetivo Mixtos globales de retorno absoluto Renta variable ESPAÑA 17,6% 11,7% 50,1% MURCIA 31% 30,1% 43,3% 8,1% 8% Porcentaje en fondos de inversión sobre el PIB regional. 2023 >40% 20-40% 15-20% <15% Fuente: Inverco

Una realidad que se explica porque perdura cierto conservadurismo a la hora del manejo de las finanzas, además del lastre de una situación modesta en la disponibilidad de ahorros por parte de la mayoría de hogares. Así que los simples depósitos siguen creciendo igualmente, al margen del repunte de la apuesta inversora. Con todo, los de plazo han aumentando más a medida que las subidas de tipos de interés se han ido trasladando a las remuneraciones.

Asimismo, el patrimonio en fondos de inversión con respecto al PIB regional alcanza solo el 13,7%, también muy lejos del promedio español (25,1%). A la cabeza se encuentra curiosamente Teruel (57,1%), seguida de Guipúzcoa (53,4%) y La Rioja (50,2%). Aunque lo más significativo es que en los últimos doce años se ha dado un enorme salto en este sentido, por lo que los ahorros invertidos se han disparado en global en casi 14 puntos porcentuales de PIB. Claro que Murcia está entre las diez provincias con un registro menor, en concreto en el séptimo puesto por la cola. Una clasificación que cierran Huelva (8,3%), Las Palmas (10,7%) y Almería (11,1%).

Las estadísticas reflejan, pese a todo, que el volumen en fondos de inversión ha aumentado su ponderación sobre los depósitos en más de un punto y medio en la Comunidad en el último ejercicio, ya que en 2023 esa tasa se quedaba en el 19%. Pero, más allá de la evolución positiva al explorar nuevas vías de gestión de los ahorros por parte de las familias –siempre vinculado a la mayor cultura financiera de los clientes–, es indudable que queda mucho camino por recorrer, sobre todo en comparación con otras zonas del país, donde la apuesta alternativa frente a los depósitos es mucho mayor.

Es el caso de Aragón. La inversión en fondos llega a suponer el 59,9%, seguida de La Rioja (57,8%), País Vasco (52,7%) y Navarra (45,1%). Por detrás aparecen Castilla y León (37,7%) y Cataluña (32,3%). Mientras que en los puestos finales aparecen Canarias (17,5%), Baleares (18,3%), Extremadura (19,3%) y Galicia (19,6%).

Cifras de inversores 236.401 cuentas de partícipes en fondos de inversión se computan en la Región en 2024.

+3,28% es la tasa de incremento en el número de cuentas partícipes en el último año.

50,1% de los activos de inversión se corresponde con patrimonio monetarios de renta fija.

Aun así, la Región progresa en este ámbito. Por ejemplo, BBVA, a través de su área Asset Management, ha registrado un crecimiento en territorio murciano del 5% en 2024 en cuanto a patrimonio invertido en fondos de inversión, hasta alcanzar 707 millones de euros bajo gestión –con más de 22.800 partícipes– gracias, en gran parte, al buen comportamiento relativo de sus productos, como la gama de asignación de activos, que ha consolidado unos muy buenos resultados en el largo plazo.

Canalizar mejor los ahorros

Por lo que todas estas cifras confirman cada vez más la consolidación de la confianza en los fondos de inversión como forma de canalizar el ahorro, tal como se ha demostrado todos los meses de forma consecutiva en los últimos dos años y medio con respecto a las suscripciones netas positivas.

Los partícipes murcianos canalizan, en cualquier caso, el 50,1% del patrimonio en fondos de renta fija, mientras que el 11,7% acude a vehículos de renta variable. El resto corresponde un 30,1% a mixtos globales de retorno absoluto y un 8,1% a garantizados/rentabilidad objetivo.

Desde Cajamar, otra de las entidades financieras de referencia en la Comunidad, hacen hincapié en el hecho de que «nos encontramos que existe cada vez mayor conocimiento entre los clientes sobre fondos de inversión y, por tanto, se sienten cómodos invirtiendo en estos productos, conociendo siempre los riesgos que pueden conllevar». Por ello, los clientes están contratando más fondos de inversión «motivado por la bajada de los tipos de interés y la rentabilidad positiva de éstos en los últimos años, en algunos casos, con mayores rentabilidades que las ofrecidas en las imposiciones a plaza fijo (ipf) o depósitos a plazo», y, por tanto, «prefieren asumir el riesgo», añaden.

No obstante, reconocen desde esta cooperativa de caja rural que «los fondos que se contratan en un mayor porcentaje son los conservadores, monetarios, renta fija corto y largo, fundamentalmente».