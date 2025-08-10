La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los principales índices de Europa, con la cotización del pasado jueves. EFE

La inversión en fondos crece firme pese al claro dominio de los depósitos bancarios

Los ciudadanos de la Comunidad apuestan por una mayor rentabilidad en su estrategia financiera y disparan su patrimonio un 17% en el último año hasta rondar los 6.000 millones

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:30

El depósito de dinero en los bancos durante un periodo de tiempo y bajo unas condiciones establecidas que, al menos, garanticen cierta ganancia –por ... escasa que sea en estos tiempos– sigue siendo la opción mayoritaria de los ciudadanos de la Región de Murcia a la hora de invertir. Sin embargo, es cierto que en los últimos tiempos se aprecia una evolución al respecto, detectándose un crecimiento notable en la contratación de nuevos productos financieros que ofrezcan una mayor rentabilidad a los ahorros. De hecho, el patrimonio en fondos de inversión de los murcianos ha crecido el 17,4% en el último año para superar los 5.901 millones de euros.

