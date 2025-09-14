La industria murciana del calzado escala posiciones en el sector a nivel nacional

La comarca del Noroeste es el gran corazón del calzado murciano y las empresas del sector en Caravaca de la Cruz se han consolidado como ... referentes nacionales en la producción de alpargatas de yute, con un tejido empresarial que combina talleres artesanales y pymes exportadoras. Junto a Caravaca, destacan Moratalla, Cehegín y Bullas, con industrias auxiliares y talleres que complementan la producción de alpargatas y calzado de moda.

En el Altiplano, Yecla se suma con proyectos de calzado de diseño, mientras que en el área de Alhama de Murcia y en Lorca existen empresas dedicadas al calzado confort y las industrias de piel. «Este mapa industrial, disperso, pero muy cohesionado, convierte al calzado en uno de los motores más importantes de empleo, innovación y fijación de población en el interior de la Región de Murcia», explican desde Calzia, la asociación de Industrias del calzado y alpargatas del Noroeste Murciano creada en 2003 y que agrupa a la práctica totalidad del sector en Caravaca y la comarca del Noroeste. Fuentes de la asociación comentan que «la Región de Murcia ha construido una industria del calzado y la alpargata que va mucho más allá de la dimensión económica: es tradición, creatividad, arraigo territorial e innovación; y en los últimos años, este sector ha reafirmado su importancia, ha crecido en exportaciones y presencia internacional, pero también afronta desafíos críticos que requieren medidas urgentes si quiere seguir pisando fuerte».

Propuestas para reforzar el futuro 1. Impulsar la IGP de las alpargatas de Caravaca para diferenciar la producción murciana en los mercados internacionales.

2. Formación y relevo generacional. Preservación de técnicas artesanales y capacitación en digitalización y sostenibilidad.

3. Apoyo institucional a la internacionalización, con promoción en mercados de valor añadido.

4. Medidas energéticas y regulatorias justas, que permitan a las pymes competir sin quedar asfixiadas por los costes.

5. Narrativa de valor y promoción cultural, destacando el calzado murciano como parte de la identidad de la Región.

Entre las provincias fabricantes de calzado en España –no las comercializadoras–, Murcia ocupa la cuarta posición en actividad, solo por detrás de Alicante, La Rioja y Albacete. Según los datos facilitados por Calzia, en 2024, la Región de Murcia exportó calzado por valor de más de 95 millones de euros, superando los valores previos a la pandemia. Esta tendencia al alza ha continuado en el primer semestre de 2025, con exportaciones que alcanzaron más de 48,2 millones de euros, situando a Murcia como la octava provincia española en volumen de ventas al extranjero, con un 3,15% del total nacional. El sector del calzado y cuero da trabajo directo a unas 1.500 personas en la Región. Más de 150 compañías regionales están activas en la exportación, con un crecimiento del 8% en los últimos cinco años.

1. Un trabajador revisa el calzado en los moldes de la fábrica. 2. Una operaria adpta la suela de yute. J.F. Robles

Lo artesanal como fortaleza

Salvador Gómez, director ejecutivo de Calzia y secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español, afirma que «las empresas del sector del calzado en la Región de Murcia cuentan con unas fortalezas únicas que la diferencian de otros polos productores, como una artesanía centenaria, la utilización del yute, el asociacionismo y la cooperación». En artesanía, destaca las empresas de Caravaca y su entorno donde se han transmitido durante generaciones técnicas de costura, suelas cosidas a mano y acabados que preservan el carácter artesanal; en cuanto al yute se trabaja desde hace algunos años en la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de las alpargatas de Caravaca, lo que permitirá certificar su origen, calidad y autenticidad, dando un salto competitivo en mercados que valoran lo artesanal y sostenible. Y desde Calzia se impulsa la formación, la internacionalización y la defensa de los intereses de un sector que vive de la exportación y la innovación.

Caravaca, Moratalla, Cehegín y Bullas son el corazón de la producción regional de alpargatas y calzado de moda

Gómez comenta que «el calzado y la alpargata murcianos representan mucho más que una actividad económica». «Son la voz de un territorio –añade– que se expresa a través del yute, la piel y el trabajo artesanal; convirtiéndose en una identidad cultural, en el motor económico y una garantía de cohesión social en el interior de la Región de Murcia». En cuanto a los buenos datos de exportación, aclara que «muestran que el sector pisa fuerte en el exterior, pero su sostenibilidad depende de políticas justas y del reconocimiento de su singularidad». «Con apoyo institucional y con un relato que ponga en valor su tradición y su autenticidad, el calzado murciano está preparado para convertirse en símbolo de lo mejor que esta tierra puede ofrecer al mundo», concluye.