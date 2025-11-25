HortiFruit pone el foco en la innovación, transferencia de conocimiento e internacionalización del sector

Fecoam aprovechó su paso por Ifepa para reiterar su apoyo a las cooperativas agrarias y ganaderas, que «juegan un papel clave en la comercialización de los productos regionales en el exterior»

El palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia (Ifepa) acogió durante tres días la feria Hortifruit 2025, el primer certamen que se celebra bajo esta denominación en Torre Pacheco.

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) contó con un espacio propio donde poder continuar apoyando a agricultores y ganaderos, así como fomentar el cooperativismo en la Región de Murcia, en un evento que reunió a los principales actores del sector agro entre productores, distribuidores, proveedores de tecnología y expertos agroalimentarios.

Por el estand de Fecoam, entre otras autoridades y representantes institucionales, pasaron el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; Francisco González Zapater, secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.

Las exportaciones representan más del 80% de la facturación del cooperativismo agroalimentario regional

Como explicó el presidente de la federación de cooperativas, Santiago Martínez, «no podíamos faltar a un evento como este». Así, «estamos asistiendo desde Fecoam a las principales ferias internacionales del sector muchísimos años. Ferias como la de Berlín, con Fruit Logística, a Fruit Attraction en Madrid, a Hong Kong, a Estados Unidos, Egipto... Y por supuesto vamos a seguir asistiendo a Torre Pacheco».

En este sentido, el dirigente de la entidad afirmó que «vamos a seguir apoyando a los agricultores, a los ganaderos, a las cooperativas en general, porque es necesario demostrar lo que se está investigando, lo que se está avanzando en nuevos mercados y en nuevas técnicas de cultivo».

Además, «es necesario que nuestra Región tenga una feria como HortiFruit, exponiendo y ofreciendo las últimas novedades y avances del sector». «Es necesario que la Región de Murcia tenga un evento de estas características, y que sigamos apoyando esta feria y que siga creciendo».

Desde la organización destacan que HortiFruit 2025 «ha sido diseñada con una clara orientación profesional». Por ello, remarcan que los visitantes han podido acceder a un amplio programa técnico, en el que se abordan cuestiones clave como la automatización agrícola, la agrovoltaica, las nuevas tecnologías de riego, la microbiología aplicada, la inteligencia artificial en agricultura, la sostenibilidad productiva y la adaptación a los retos climáticos. Todas las sesiones han estado dirigidas por expertos, centros de investigación, empresas líderes y entidades profesionales del sector.

Innovación y crecimiento

Desde el Gobierno regional, el consejero Juan María Vázquez destacó que el sector alimentario regional «ya es una fábrica mundial de alimentos y motor esencial de la economía regional», subrayando que el futuro Plan Industrial de la Región «será una herramienta decisiva para reforzar su competitividad y garantizar que siga liderando la producción, la transformación y la exportación de alimentos en España y en Europa».

Desde Fecoam subrayan que las cooperativas agrarias y ganaderas «juegan un papel clave en la internacionalización de los productos regionales, aportando un valor añadido que es único».

El cooperativismo agroalimentario regional, con más del 80% de su facturación procedente de exportaciones, tiene en la internacionalización uno de sus pilares fundamentales. A través de su presencia en los principales foros internacionales, amplían su red de contactos, desarrollan nuevos negocios y consolidan su expansión en los diferentes mercados.

