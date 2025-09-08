Las frutas y hortalizas regionales conquistan Hong Kong con perspectivas de crecimiento La Región de Murcia acude a Asia Fruit Logistica para mostrar la fortaleza del sector agroalimentario y el interés que despiertan estos productos en terceros países

Foto de familia de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, con empresas y organizaciones participantes en Asia Fruit Logistica, la pasada semana.

La Región de Murcia mostró una vez más su potente oferta hortofrutícola en la decimoctava edición de la feria Asia Fruit Logistica de Hong Kong, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales e incrementar las exportaciones al mercado asiático. La cita transcurrió del 3 al 5 de septiembre y tuvo lugar en el recinto Asia World Expo, en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.

Durante la jornada de inauguración de la feria, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resaltó la importancia de este evento, «que nos facilita ampliar nuestro peso en el mercado asiático, a la vez que encontrarnos con compradores e importadores de otros puntos del mundo», lo que permite «celebrar encuentros comerciales y alcanzar nuevos acuerdos para continuar incrementando nuestra ventas en terceros países».

La Feria Asia Fruit Logistica contó con más de 760 expositores de 42 países y regiones, así como más de 13.000 compradores y visitantes profesionales de todo el mundo, cubriendo toda la cadena de valor de la industria de productos frescos e industria auxiliar, además de los productos e ideas más recientes e innovadoras del mercado.

Rubira: «La feria es un gran escaparate donde mostrar nuestro sector agroalimentario»

En esta edición de la feria, la Región de Murcia estuvo representada por nueve empresas y organizaciones que contaron con un espacio de casi 80 metros cuadrados, entre los que se distribuyeron Moyca, Distinet, Frutas Torero, Itum, Grupo Paloma, Hortiberia, AM Fresh, Apoexpa y Proexport.

«Hablamos de un gran escaparate donde mostrar a los compradores más importantes del mundo durante tres días el potencial agroalimentario de la Región de Murcia, especialmente de los sectores presentes en la feria», explicó la consejera. Entre los productos que las empresas de la Región de Murcian potenciaron, se encuentran la uva de mesa, caqui, cereza, cítricos, melón, nectarina y granada.

Exportaciones al mercado asiático

El mercado asiático representa una gran oportunidad para los productores de la Región de Murcia. Así, el pasado año la Región de Murcia se consolidó como un actor clave en las exportaciones de productos alimenticios a Asia, posicionándose como la cuarta provincia y la tercera comunidad autónoma en este ámbito.

Las exportaciones de la Región a Asia supusieron el pasado año el 8,11% del total nacional, con un valor total de más de 580 millones de euros, destacando carnes y pescados, conservas y zumos o preparados alimenticios.

La consejera apuntó que «aspiramos a mejorar esas cifras este año, ya que entre enero y junio de 2025 las exportaciones a Asia han crecido un 5,95% en relación al mismo periodo del año anterior, gracias, en otros, a los importantes aumentos de venta a países como China, Japón o Corea del Sur».

De hecho, cabe subrayar que más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia a Asia tuvieron como destino, precisamente, China, Japón y Corea del Sur, según los datos de ventas al continente asiático correspondientes a 2024. La suma de estos tres países representó más del 56% del total, por un valor de 313 millones de euros.

En concreto, la venta de productos agroalimentarios a China ascendió a 133 millones de euros, seguida de Japón con 102 millones de euros y Corea del Sur con cerca de 88 millones de euros, muy por delante de otros destinos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Tailandia y Singapur.

«Unas cifras que ya se están incrementando en los meses que llevamos de 2025, por lo que podríamos hablar de un año récord si se mantienen las buenas perspectivas», destacó la consejera. La Región de Murcia exportó entre enero y junio de 2024 por valor de más de 146,7 millones de euros a estos tres países, una cifra que en el mismo periodo de este año supera los 165 millones de euros.

Ampliar Consejería de Agricultura. Visita al mercado de frutas más antiguo de Hong Kong La consejera de Sara Rubira visitó el mercado Yau Ma Tei, junto con empresarios de la Región de Murcia y representantes de las organizaciones Apoexpa y Proexport. Es el mercado de frutas más antiguo de Hong Kong y se estima que cerca de la mitad de todas las frutas vendidas en la ciudad pasan por él, lo que lo convierte en el principal punto de abastecimiento para fruterías, restaurantes y hoteles de Hong Kong.