Fruit Attraction 2025 consolida a las cooperativas de Fecoam como referentes hortofrutícolas

Madrid acoge una nueva edición de una cita 'ineludible' para la práctica totalidad de empresas y profesionales del sector

Rubén Aragón Murcia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14

Fruit Attraction 2025, la cita esencial del sector hortofrutícola organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), arrancó este martes su 17ª edición, la cual se prolongará hasta al 2 de octubre.

Un año más, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) está presente en este evento internacional, junto a sus cooperativas asociadas «y los mejores productos de la Región de Murcia», que son ejemplo de calidad y sostenibilidad, indican desde la entidad.

Por su parte, como indicó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la presentación de la participación regional en esta cita, acompañada de Fecoam y el resto de representantes del sector agroalimentario, Fruit Attraction 2025 permitirá mostrar al mundo la calidad de las frutas y hortalizas de la Región de Murcia gracias a una completa programación en la que destacan actividades como 'showcooking', presentaciones y el impulso de nuevas variedades.

Fecoam, que cuenta conestand propio, está ubicada dentro del pabellón 7, en el espacio 7B04A, junto a sus asociados Agroter, Alimer, Campos de Jumilla, Camposeven, Limonar de Santomera, Frucimu, Gregal, Hortamira, Hoyamar, La Vega de Cieza, Levante Sur y su marca Jimbofresh, Sacoje, San Cayetano y su marca Alpi, Soltir, Thader Cieza y Unexport.

Igualmente, están presentes en Fruit Attraction, junto con Fecoam, otras entidades colaboradoras como son la DO Pera de Jumilla, EuroFruits Levante, Catman Fresh, Hillfresh International o Mundosol. Además, otras cooperativas asociadas a Fecoam que participan en esta feria internacional serán la totanera Coato, el equipo de Deilor, la cooperativa Frutas Campo de Blanca, o Fruveg.

Internacionalización y sostenibilidad

Como explican desde Fecoam, «las cooperativas juegan un papel clave en la internacionalización de los productos regionales, aportando un valor añadido que es único». El sector agroalimentario murciano, con más del 80% de su facturación procedente de exportaciones, «tiene en la internacionalización uno de sus pilares fundamentales», subrayan desde la federación. Así, «este foro internacional es una cita ineludible para Fecoam y sus asociados».

«Estamos asistiendo desde Fecoam a las principales ferias internacionales del sector muchísimos años. Ferias como esta de Madrid, Berlín, con Fruit Logística, Hong Kong, Estados Unidos o Egipto... Y, por supuesto, vamos a seguir asistiendo como siempre hemos hecho desde hace más de 40 años», remarcan desde la federación.

«Es esencial que la Región de Murcia, que sus cooperativas, sigan participando en estas ferias internacionales y sigamos apoyando los productos cooperativos, manteniendo la línea de crecimiento». «Unos productos», insisten desde Fecoam, «cultivados a través de los valores y principios diferenciales que defiende el cooperativismo, contribuyendo a una triple sostenibilidad, tanto social como económica y medioambiental».

En este sentido, la responsable de Agricultura del Gobierno regional destacó que productores y exportadores «llegan a Madrid con el claro objetivo de continuar incrementando sus ventas, tal y como venimos haciendo en los últimos años».

Crecimiento internacional

Fuentes de la organización de Fruit Attraction destacan el crecimiento que se ha producido con respecto al año anterior. Así, con la participación de 2.460 empresas expositoras de 64 países, supone un aumento del 8,4% con respecto a 2024. Con más de 78.000 metros cuadrados de superficie, un aumento del 10% sobre la pasada edición, y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, la feria se reafirma como motor estratégico de negocio, innovación y proyección internacional.

En esta edición, Malasia y México son los países protagonistas, invitados en el World Fresh Forum, que estarán junto a las iniciativas presentes como el Organic Hub Tour, los premios al mejor estand o multitud de jornadas técnicas, 'webinars' y foros.

Importancia de la economía social

Actualmente, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia está compuesta por más de 22.000 agricultores y ganaderos de 75 cooperativas de toda la Región de Murcia, generando más de 45.000 puestos de trabajo.

Desde Fecoam, a través de su actividad diaria, se impulsa el desarrollo agrario, el aumento de la competitividad y la excelencia de todo el sector. Este año 2025 ha sido declarado el Año Internacional de las Cooperativas a propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Además, Murcia ha sido designada Capital Española de la Economía Social 2025. Durante todo el año, las empresas de economía social, con la colaboración de Gobierno de España, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento de Murcia están llevando a cabo numerosas iniciativas y actividades.