El Foro Datagri convierte a Murcia en la capital europea de la agrotecnología

La Región de Murcia acogió una nueva edición del Foro Datagri, el evento de referencia de la innovación y digitalización del sector agroalimentario en España y uno de los más relevantes de toda Europa. Durante las dos jornadas, más de 1.500 profesionales del ámbito agrícola, ganadero, tecnológico, universitario e institucional pudieron conocer los últimos avances en agrotecnología, inteligencia artificial, sostenibilidad y gestión eficiente de recursos.

Como explican desde el foro, el encuentro evidenció el liderazgo de España en materia de agricultura y ganadería 4.0, consolidándose como el encuentro de referencia para impulsar la transformación digital del sector agroalimentario desde una perspectiva que sitúa a los agricultores en el centro.

Según el Informe de la Cátedra Datagri sobre Adopción Tecnológica en el Sector Agroalimentario 2025 de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba, presentado durante en las jornadas, España supera el 90% de adopción tecnológica, frente al 78% europeo y el 65 por ciento global. Entre 2021 y 2025, el país ha avanzado 50 puntos en adopción tecnológica, consolidándose como referente en formación digital y gobernanza del dato.

Innovación, sostenibilidad y competitividad

La primera jornada abordó los grandes retos del sector agroalimentario en un contexto de cambio climático y digitalización acelerada. Entre las ponencias destacadas, contó con la participación de las entidades asociadas a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), como son Alimer, con Julián Díaz, presidente de la entidad y vicepresidente de Fecoam, y Limonar de Santomera, a través de Joaquín Rubio, presidente de la cooperativa El Limonar de Santomera y responsable sectorial de cítricos de la federación.

Además, se analizó cómo la agricultura digital puede transformar la producción global y fortalecer la seguridad alimentaria, así como diferentes mesas redondas sobre el intercambio de datos y competitividad en la cadena agroalimentaria, la aplicación de inteligencia artificial y análisis de datos para un uso más eficiente del agua y los recursos nutricionales; o digitalización y rentabilidad empresarial, con enfoques sobre costes, mano de obra y sostenibilidad económica.

El programa incluyó también presentaciones de 'startups' innovadoras, espacios de 'networking' y debates sobre ganadería conectada, automatización, sostenibilidad, trazabilidad digital y logística agroexportadora, entre otros temas estratégicos para el futuro del sector.

Estuvieron presentes también los integrantes del Grupo Operativo Linomar impulsado por Fecoam para la obtención y desarrollo de un nuevo producto bioestimulante a partir de extractos de algas de cepas autóctonas del Mar Menor y de La Albufera valenciana para su uso en cultivos hortícolas y de cítricos; y los socios del proyecto Micromar, que cuenta también con la federación y pretende utilizar productos bioestimulantes formulados con microorganismos para potenciar la agricultura del Mar Menor, reduciendo el aporte de fertilizantes nitrogenados. Ambos pudieron difundir entre los asistentes y el sector agro los avances de estas dos iniciativas.

La segunda jornada tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), donde se puso el foco en la experimentación práctica, los datos abiertos y las demostraciones tecnológicas.

Un evento con un gran impacto

La convocatoria de Murcia ha llegado a una audiencia de 3,7 millones de personas a través de los medios de comunicación y ha sumado más de 300 visualizaciones a través de su retransmisión en línea, consolidando su alcance tanto presencial como digital. En redes sociales, Datagri 2025 registró más de 1.000 publicaciones durante el evento y un alcance de 1,8 millones.

El Foro Datagri ha integrado a agricultores, empresas y cooperativas, administraciones públicas y centros de investigación, cerrando así el ciclo de cooperación necesario para que el modelo agrodigital prospere. Los organizadores del encuentro afirman que «la elección de Murcia como sede no fue casual», ya que con su agricultura productiva y su necesidad de gestión eficiente de recursos críticos como el agua, «la Región representa el entorno ideal para debatir precisión, eficiencia y sostenibilidad en las tecnologías digitales».

Desde el foro Datagri creen que «las conclusiones y prioridades para la próxima década» pueden resumirse en tres ejes estratégicos para los próximos años, como la interoperabilidad, para conectar sistemas y actores en toda la cadena agroalimentaria; la confianza, mediante gobernanza ética, seguridad y retorno justo del dato; y la inclusión, asegurando conectividad universal y equidad de género y territorio.

Así, «estos pilares buscan garantizar que la transformación digital no derive en dependencia ni uberización del sector, preservando el control de agricultores y ganaderos sobre sus datos y su negocio».

El Informe de la Cátedra Datagri sobre Adopción Tecnológica en el Sector Agroalimentario 2025 se encuentra disponible para descarga gratuita en www.datagri.org. Según el mismo, el 90% de los agricultores está dispuesto a compartir información agronómica si existe retorno y seguridad, demostrando que «la clave del futuro no será quién posea más datos, sino quien los comparta mejor».

Tras el éxito de la edición murciana, Foro Datagri anuncia que su novena edición se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Valladolid, continuando así con su labor de impulsar un ecosistema digital agroalimentario basado en la cooperación, la sostenibilidad y el desarrollo profesional del sector.

