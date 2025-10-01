Fecoam insiste en la modernización de los seguros agrarios ante riesgos climáticos

La federación recuerda que las pólizas son la herramienta más eficaz,pero reclama su adaptación para proteger las explotaciones ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos

Los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia recibirán por parte de Agroseguro, la encargada de la gestión de los seguros agrarios, alrededor de 67 millones de euros, cantidad que corresponde a los meses de enero a agosto de 2025. En total, esta entidad tiene previsto abonar 604,33 millones de euros en toda España, según sus datos más actualizados aportados.

Así, y a falta de ver cómo evoluciona el clima en la segunda mitad del año, y ante la posibilidad de que se den nuevos fenómenos meteorológicos extremos, como recuerdan desde la federación, «la importancia de contar con un seguro agrario es cada vez patente».

«Como demuestran los fenómenos climatológicos adversos sufridos a lo largo de lo que llevamos de 2025 y en años anteriores», continúan desde Fecoam, «actualmente el seguro agrario es la herramienta más eficaz para proteger las explotaciones frente a los daños causados por siniestros de diversa naturaleza, con circunstancias climáticas cada vez más extremas y cambiantes y sus perjudiciales efectos».

Como indican desde la federación, que este año celebra su 40 aniversario, «impulsamos el mismo año de nuestra fundación, en 1.985, los seguros agrarios como herramienta indispensable para hacer frente a los siniestros».

Pero igualmente, desde Fecoam insisten en la necesidad de, en este contexto de cambio climático como el actual, que está provocando siniestros cada vez más intensos, extensos y extemporáneos que conllevan una excesiva siniestralidad y merma de las producciones, «los seguros agrarios deben estar adaptados a las necesidades y a la realidad de los productores, para que sean verdaderamente útiles».

La Región de Murcia ha padecido distintos siniestros qué han azotado sus campos desde el comienzo del año hasta la fecha. Para la federación de cooperativas agrarias, el mes de enero «tuvo un comportamiento muy dispar», con notables bajadas de temperatura importantes y fuertes rachas de viento y precipitaciones cuya intensidad provocaron daños en cultivos hortícolas como alcachofa y lechuga, así como en cítricos, afectando a las producciones de limón.

Por contra, el mes de febrero se caracterizó por su estabilidad, «lo que se tradujo un mes sin siniestros a destacar», detallan desde Fecoam. El siguiente mes de marzo se caracterizó por una sucesión de borrascas que dejaron abundantes precipitaciones, pedriscos dispersos y vientos que volvieron a afectar a los principales cultivos de hortalizas como la patata, la lechuga o el brócoli, entre otros, así como a zonas productoras de frutales de hueso y pepita como producciones de almendro.

Ya en el mes de abril acontecieron dos borrascas importantes que provocaron lluvias generalizadas con tormentas dispersas, que provocaron daños por pedriscos afectando algunas zonas productoras de frutales. Pero, sobre todo, esta inestabilidad provoco graves daños por falta de cuajado en cultivos de albaricoque, así como de melocotón y ciruela.

En el mes de mayo, sucedieron una serie de tormentas de pedrisco que afectaron a cultivos de cítricos, frutales, hortalizas y uva de vino. Estos pedriscos fuero severos en las comarcas del Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia, provocando graves daños incluso en madera y pérdida en algunas zonas de hasta el 100 por cien de la producción.

Junio fue un mes con gran siniestralidad de pedrisco, pero sin daños destacables en las zonas productoras, aunque el mes de julio ocurrió todo lo contrario, «dejando daños importantes por los diversos pedriscos acontecidos» en las producciones regionales.

Con datos a 31 de agosto de Agroseguro, las indemnizaciones en cultivos citrícolas ascienden a 9,1 millones de euros, en hortalizas 4,4, frutales 46,9M€, uva de mesa y de vino 3,5M€ y frutos secos 1M€.

Como indican desde la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CARM, el Gobierno regional ha incrementado más de un 30 por ciento la partida presupuestaria para el seguro agrario en los dos últimos años. En 2025 esta partida llegará hasta los 7,2 millones de euros con los que apoyar la contratación.

En concreto, en el último año la partida presupuestaria ha crecido 2,2 millones de euros. El incremento se produce tras sumar las aportaciones del Plan de Financiación Plurianual que el presidente regional, Fernando López Miras, firmó en 2024 con las organizaciones agrarias profesionales, y tras sumarle un millón de euros más para apoyar las pólizas de los agricultores con daños por granizo.

Como afirma la responsable de Agricultura, Sara Rubira, «seguimos dando pasos para mejorar el seguro con el que agricultores y ganaderos puedan proteger su trabajo ante las inclemencias meteorológicas. Por un lado, estamos incrementado la partida presupuestaria con la que apoyamos la contratación y, por otro, seguimos trabajando para que el seguro agrario responda mejor a las necesidades del sector».

«Desde el Gobierno regional estamos haciendo nuestro trabajo con el seguro agrario y le pedimos al Ministerio de Agricultura más implicación. Tenemos que trabajar en la mejora de módulos y se tiene que incrementar el presupuesto que el Gobierno de España destina al mismo, para reducir los costes de contratación y mejorar las coberturas», afirmó la consejera.

Fecoam cuenta con una amplia red de información y asesoramiento, así como de profesionales con una amplia experiencia en este sector, lo que le permite prestar un servicio cercano y de confianza a todas las cooperativas y entidades asociadas.

El equipo de la federación es miembro del grupo de trabajo de la comisión territorial de seguros agrarios de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, así como del grupo de trabajo y del Observatorio de la Calidad de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa).

Así, esta especialización en la elaboración del seguro agrario para las explotaciones permite el asesoramiento, mediación y coordinación para la contratación de pólizas, así como la gestión administrativa como tomadores de las pólizas con Agroseguro.