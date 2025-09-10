Las empresas de inserción se darán cita en Murcia en su jornada nacional

EFQ Murcia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Murcia también será la sede el 18 de septiembre en el Víctor Villegas de la jornada nacional del día de las empresas de inserción (shorturl.at/fQuOn). La cita, organizada por Crysalia y FAEDEI, reunirá a expertos, representantes institucionales y profesionales del sector para poner en valor el papel de las empresas de inserción como motor de inclusión social y herramienta clave en el desarrollo de la Economía Social.

La jornada incluye ponencias como 'Las empresas de inserción desde la visión europea: futuro, normativas y oportunidades' a cargo de Patrizia Bussi, vicepresidenta de Social Economy Europe; y 'La contratación pública responsable como palanca para el crecimiento del modelo de empresas de inserción', impartida por Javier Merino y Aida Guillamón.

El programa también ofrecerá una mesa redonda sobre el presente y futuro de las empresas de inserción en la economía social, y una presentación de datos clave sobre el impacto de estas entidades. La clausura institucional correrá a cargo de Jaime Iglesias, Comisionado Especial para la Economía Social, y Antoni Aguiló, presidente de FAEDEI.

«Este evento subrayará el compromiso de las instituciones públicas y del sector privado con la Economía Social, reconociendo el importante rol de las empresas de inserción en la creación de empleo de calidad y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva», señalan desde la organización.

III Premios Europeos de la Economía Social

Esta cumbre acogerá la entrega de los III Premios Europeos de la Economía Social, que el miércoles 17 de septiembre reunirá en el auditorio Víctor Villegas a cerca de 700 asistentes para celebrar los proyectos más innovadores e impactantes de entidades y gobiernos del sector continental.

Ya son oficiales los nominados en sus diversas categorías, destacando una fuerte presencia de proyectos españoles.

Innovación en Empresas Sociales de Inserción Laboral. Formacio i Treball, Empresa d'Insercio SLU, y Taller Auria SCCL (España), y Triest Press CLG (Irlanda)

Capacitación y Educación en Economía Social. Passerelles et Compétences (Francia), İzmir Another School is Possible Education Cooperative (Turquía) y ANEL-Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (España).

Planes de acción de Economía Social de Calidad de los Gobiernos locales. El Service Public de Wallonie (Bélgica), Estrasburgo (Francia) y la Región de Murcia (España).

Vivienda. Sostre Cívic (España), WOGEBE - Wohnungsgenossenschaft Am Beutelweg eG (Alemania) y Community Land Trust Brussels (Bélgica).

Energía limpia. Brupower SC ES (Bélgica), Association des Centrales Villageoises (Francia) y Robin Powerhood (Austria).

Refuerzo de los ecosistemas regionales de economía social

El refuerzo de los ecosistemas regionales de economía social también será protagonista estos días. Y es que el proyecto europeo REESE celebrará el 18 y 19 de septiembre dos intensas jornadas: una en la Escuela Cooperativa Severo Ochoa, con la asistencia de la consejera Marisa López Aragón y presentaciones de buenas prácticas y de experiencias innovadoras en inteligencia artificial aplicada a la Economía Social y reservas de mercado para este sector, y grupos de trabajo temáticos.

Y otra en el auditorio Víctor Villegas, con una mesa redonda sobre el papel de las autoridades públicas, las políticas de apoyo y las asociaciones público-privadas. La siguiente propuesta se centrará en modelos de gobernanza y mecanismos de colaboración entre la Economía Social y otros sectores, acompañado de una sesión de networking con proyectos punteros. Además, la copresidenta del intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, Maravillas Abadía, ofrecerá una conferencia antes del comité de dirección del proyecto.

El proyecto europeo REESE se desarrolla hasta junio de 2028 y en él participa Ucomur junto al Gobierno Regional y otras cinco regiones de la Unión Europea.

Rostros femeninos en la economía social compartirán experiencias y retos

El papel de las mujeres en la transformación del modelo económico y en la necesidad de avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el ámbito empresarial. Esa será la visión de la jornada 'Mujeres referentes en la Economía Social', organizada por Ucomur con Cepes, Business Women RM y la cooperativa EgaleCo Lab el 19 de septiembre en el Víctor Villegas.

El programa reunirá a representantes de las principales organizaciones del tejido económico y de la Economía Social, junto a instituciones públicas europeas, nacionales y regionales vinculadas al cooperativismo, el emprendimiento y el empleo. Junto a ellas, mujeres referentes de distintos sectores compartirán experiencias, retos y propuestas a través de tres mesas de diálogo y una ponencia central, abiertas a todo el público.

Expertos debatirán sobre la economía social en el Mediterráneo Sur

Argelia, Turquía, Túnez, Palestina, Marruecos, Mauritania, Líbano, Jordania, Egipto… Expertos de estos y otros países participarán en el 'Taller práctico sobre Economía Social en el Mediterráneo Sur', que organizará el 17 y el 18 de septiembre el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) en colaboración con Cepes y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Además, entre otras instituciones, estarán presentes la Fundación Europea de Formación, el Centro de Formación de la OIT en Italia o la Red Euro-Mediterránea de Centros de Institutos de Ciencias Económicas. Este taller práctico reunirá a las principales partes interesadas del sur del Mediterráneo para validar y enriquecer las conclusiones preliminares del informe 'Evaluación de las necesidades de la Economía Social en el sur del Mediterráneo', elaborado por el IEMed.