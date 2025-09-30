La empresa familiar se fortalece con talento, tecnología y la identificación de oportunidades

Benito Maestre Murcia Martes, 30 de septiembre 2025, 00:33 Comenta Compartir

Las empresas familiares son el buque insignia del ecosistema empresarial de la Región de Murcia, con una participación de más del 90%. Su fortaleza tiene un impacto significativo en el mercado laboral, donde genera el 78% del empleo privado, y el PIB, que logra el 75%. Alcanzar estos picos no es un espejismo, sino el resultado de un esfuerzo incansable, estrategias bien definidas, respeto a los valores de los fundadores, apuesta por el relevo generacional... Al frente de estas entidades se sitúan sagas que tienen el claro objetivo de mantener, e incluso ampliar, el legado que, por decisión programada o propia, han asumido. A todas, sin duda, les une la ilusión.

Una ilusión que, precisamente, se mantuvo latente a lo largo de la quinta edición del foro Avanza, asentado ya en las agendas de las empresas familiares regionales por erigirse como punto de encuentro para analizar sus principales retos, valores y oportunidades de la mano de representantes del sector. El encuentro, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), reunió el pasado viernes en el Auditorio Víctor Villegas a un nutrido panel de expertos que sirvió de inspiración, con sus historias y visiones, a una alta afluencia de directivos y miembros de este tipo de compañías.

La Región de Murcia cuenta con una industria sólida, arraigada a la tradición y el compromiso familiar y con presencia en sectores punteros, siendo la energía y la defensa los más escalables. «Somos responsables, comprometidas, competitivas, innovadoras, flexibles y capaces de anticiparnos a los retos que exige tanto el mercado global como un contexto internacional en constante cambio», defendió el presidente de Amefmur, José María Tortosa, en su discurso de bienvenida. También reclamó nuevas fuentes de energía y suelo industrial, «porque solo con inversiones estratégicas podremos multiplicar la actividad industrial y generar oportunidades para las futuras generaciones». «Queremos seguir generando empleo y riqueza; en definitiva, haciendo marca Región de Murcia», subrayó.

«El foro Avanza es el espejo en el que la Región de Murcia se mira para reconocerse», acentuó Fernando López Miras, presidente del Gobierno regional, al inicio de su discurso inaugural, antes de apostillar que «la empresa familiar no es una nota a pie de página en la economía murciana, sino el extenso relato de años de progreso y liderazgo». A su vez, remarcó que la Región de Murcia es un banco de pruebas con una política industrial y turística que funciona, atendiendo a los cinco retos (competitividad, talento, modelo energético, infraestructuras y calidad) que mencionó para hacer frente entre «todos» a nivel autonómico y nacional.

Adelantó que su Ejecutivo invertirá 26 millones de euros en lo que resta de 2025 para acelerar la innovación, la digitalización y la transformación tecnológica del tejido productivo regional. «Queremos hacer de la tecnología un aliado y un activo en la cuenta de resultados de las empresas», afirmó. Así, la Comunidad lanzará diferentes líneas de ayudas para especializarlas en sectores que tienen potencial para ser estratégicos, como alimentación saludable, energías limpias, química y logística sostenible, o tecnologías duales. «La Región de Murcia no se conforma con otra cosa que no sea avanzar para liderar», incidió.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, aprovechó su visita la Región de Murcia la pasada semana para participar en el foro Avanza, donde dijo que las empresas familiares son «agentes imprescindibles que encarnan valores que ni se compran, ni se venden» y que «representan la economía de la vinculación, el arraigo y la visión a medio y largo plazo». «Os necesitamos para los retos planteados para la industria y el turismo», pidió.

Acto seguido, presumió de que el valor añadido bruto de la industria manufacturera española ha registrado su nivel «máximo» de toda la serie histórica y de que el país recibe cada año unos 100 millones de turistas. «España está en el momento adecuado para encarnar un proceso histórico de reindustrialización y transformación del modelo turístico», reconoció el exalcalde de Barcelona, para a continuación resaltar que la Región es una gran potencia industrial.

Caso de éxito

Para el guipuzcoano Jokin Aperribay, presidente de la empresa de defensa SAPA Placencia y también de la Real Sociedad, el denominador común de las entidades familiares es que necesitan «confianza, plazo y ayuda en los momentos difíciles». Dirige la mercantil, cuyos orígenes se remontan a 1573, desde 2002 y actualmente es un gran activo del sector, siendo uno de los principales 'partner' de la OTAN y los programas europeos y americanos.

Con un tono distendido y a preguntas de Tortosa, compartió que los mayores retos para SAPA son decidir cómo pueden devolver la inversión en Defensa que la ciudadanía española y europea va a hacer, generar empleo de calidad y aprovechar la expansión de Europa y EE UU en este ámbito. También confesó que su compañía carece de protocolo familiar, lo que 'descuadró' al respetable, y lo justificó alegando que este texto «podría ser motivo de discusión entre la familia, estaríamos incómodos». «Motivar la convivencia es muy importante para gestionar una empresa familiar», aconsejó.

Sobre su faceta como presidente (más longevo) del club donostiarra, siguiendo igualmente los pasos de su padre, presumió de haberlo salvado de una profunda crisis deportiva, económica e institucional, hace 17 años, así como de algunos de sus mayores éxitos en todo este tiempo, entre ellos los títulos de la Copa de la Reina y del Rey. «Trabajamos con pasión, dedicación y entusiasmo», añadió.

La seguridad psicológica, irrenunciable

«Tenemos un botón biológico en el cerebro que, cuando hacemos cosas buenas para nosotros mismos, genera dopamina y, cuando mejoramos la vida de las personas que nos rodean, genera oxitocina. La dopamina es una cerilla y la oxitocina, una hoguera», explicó Izanami Martínez, experta en Neurociencia y comportamiento humano, en la conferencia motivacional 'El relevo inspirador', dirigiéndose directamente al público para felicitarles: «Estáis donde estáis y hacéis lo que hacéis porque nuestro cerebro está diseñado para que estemos enganchados a hacer cosas mejores y más grandes para los demás».

Habló detenidamente de la seguridad psicológica en el trabajo, que consta de cuatro etapas (inclusión, aprendizaje, contribución y desafío). «Si no la hay en una empresa, no hay resultados», sentenció, añadiendo que contribuye a aumentar un 12% la productividad y un 27% la retención del talento, y a reducir en un 40% los accidentes laborales.