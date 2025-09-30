Las nuevas generaciones apuestan por enamorar al talento

Benito Maestre Murcia Martes, 30 de septiembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Cuando los hijos y nietos de los fundadores de las empresas familiares toman el relevo, asumen directamente una doble responsabilidad: mantener el negocio a flote y que sea rentable. Con alrededor de 600 tiendas en 40 países y una facturación superior a los 520 millones de euros en 2024, Tous es un ejemplo claro e ilusionante. A los mandos de esta marca de joyería y accesorios está su segunda generación, liderada por Rosa Tous, quien desempeña el cargo de vicepresidenta corporativa, y sus hermanas, aunque los orígenes de la misma datan de 1920, fecha del primer registro que cerciora que su abuelo era aprendiz de relojero.

El abuelo de Estefanía Hidalgo, directora de Calidad de Hida Alimentación, también está muy presente en la memoria colectiva de esta tercera generación, formada por cada miembro de las cuatro ramas familiares. «Él nos repetía la filosofía de las tres pesetas: la primera que consigas, para pagar a los trabajadores; la segunda, para invertir; y la tercera, para el ahorro», contó la nieta.

Pedro Palomo, presidente del Grupo Octaviano Palomo, y sus dos hermanos sacan adelante la mercantil segoviana dedicada a la comercialización de cereales y materias primas, que mueve 650.000 toneladas de mercancías al año a nivel nacional e internacional y da empleo a 150 personas, con el transporte externalizado. Con un protocolo familiar «prácticamente sin desempolvar», es partidario de cultivar un buen ambiente familiar, como convocar a los suyos para comer los domingos y que cada miembro cocine su plato estrella.

Los tres directivos coincidieron en el foro Avanza en la dificultad de encontrar perfiles cualificados e incluso retenerlos. «Tenemos el reto de enamorarles», animó Palomo, a lo que Tous agregó que en su sede hay una guardería para los hijos pequeños de sus trabajadores.

