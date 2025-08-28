La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La marca, en el Roig Arena. ElPozo

ElPozo, nuevo patrocinador oficial gastronómico del Roig Arena de Valencia

El contrato de colaboración es de tres años

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:00

El Pozo Alimentación y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig en Valencia, han cerrado un acuerdo de colaboración de tres años de duración por el que la entidad murciana se convierte en patrocinador oficial del recinto. La marca ElPozo, la más presente en los hogares españoles en su sector, colaborará en la vertiente gastronómica del recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración del Roig Arena.

Con esta iniciativa, El Pozo Alimentación quiere ofrecer a las miles de personas que visiten este nuevo recinto construido en la ciudad del Turia una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo.

Para el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, »esta alianza tiene como objetivo dar respuesta al consumidor que desea degustar soluciones de comida de alta calidad integradas en su ocio, ya sea viendo un partido de baloncesto o escuchando a su cantante favorito. Estamos convencidos de que ElPozo y sus distintas marcas ofrecen una propuesta de valor única».

Para Víctor Sendra, director general del Roig Arena, «gracias a esta alianza con El Pozo Alimentación, en el recinto contaremos con sabores únicos y con productos de calidad, en línea con nuestro compromiso de ofrecer la mejor oferta gastronómica posible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  2. 2 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  3. 3 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  4. 4 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  5. 5 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  6. 6 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  7. 7

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  8. 8 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  9. 9 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  10. 10

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo, nuevo patrocinador oficial gastronómico del Roig Arena de Valencia

ElPozo, nuevo patrocinador oficial gastronómico del Roig Arena de Valencia