Las cooperativas agroalimentarias consolidan su apuesta por la sostenibilidad con el protocolo LEAF

Socios y productores siguen sumándose y renovando esta certificación integral de aseguramiento de la calidad en las explotaciones, «lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente», indican desde Fecoam

Las cooperativas agroalimentarias de la Región de Murcia «tienen un papel activo a la hora de cumplir con las demandas de la sociedad y el mercado», afirman desde la federación regional, Fecoam. Así, estas «lideran iniciativas y estrategias que garanticen no solo la sostenibilidad medioambiental de sus explotaciones, sino también la económica y social».

Como indican desde la entidad, el cooperativismo agroalimentario representa el 69% del valor de la producción agroalimentaria en España, y el 62% en la Región de Murcia, «demostrando ser pieza clave a la hora de proveer a los consumidores de toda Europa de alimentos con los más alto estándares de calidad y seguridad alimentaria».

«Para Fecoam y sus asociados, la sostenibilidad, además de un compromiso ético y medioambiental, aumenta el valor de los productos cooperativos, mejorando la competitividad en el mercado». Es por ello «un eje estratégico» en el cual es necesario ahondar aún más, «sin comprometer la capacidad productiva ni la rentabilidad».

Para la federación, es necesario continuar impulsando prácticas sostenibles y la adopción de estándares internacionales de buenas prácticas agrarias como el caso de LEAF Marque.

Los agricultores y los socios productores de las cooperativas de la federación «están altamente concienciadas con la sostenibilidad», como por ejemplo Thader Cieza, cuyos socios han renovado este año el protocolo LEAF.

Así, Martypersol SL y Agromartyper SL son dos de las empresas en proceso de certificación, las cuales ahora mismo están implantando dicho protocolo. Han renovado un año más esta certificación Explotaciones Agrícolas R. Bermejo SL; Salmerón Lucas SL; Agrolinda SL; Agrícola Anjoma; Agrícola Gabalsa; Agrícola La Mulata CB; Murcia Growers SL; y Frutas Canpala.

Garantía medioambiental

El protocolo LEAF Marque (Linking Environment and Farming, por sus siglas en inglés, o el vínculo entre el medio ambiente y la agricultura), es una garantía medioambiental a nivel internacional que aporta un enfoque integral que cubre la totalidad de la explotación, no limitándose a cultivos específicos.

Demuestra que el productor está comprometido con la mejora continua de la agricultura sostenible, incluyendo la gestión del suelo y el agua, la sanidad vegetal, el fomento de la biodiversidad, la eficiencia energética y su implicación el tejido social local. Como explican desde la organización, este es un complemento a otros protocolos de buenas prácticas agrícolas de referencia como es GLOBALG.A.P.

Fecoam remarca que los mercados europeos, en especial el Reino Unido y grandes cadenas como Tesco, ASDA, Lidl, Marks and Spencer, Morrisons o Sainsbury's demandan a los productores esta certificación, asegurando el origen sostenible de las frutas y hortalizas frescas.

Por lo tanto, «para las cooperativas, obtener esta certificación no solo abre puertas comerciales, sino que también refrenda su compromiso de ofrecer la máxima confianza en que sus procesos productivos son seguros y de máxima excelencia hacia el medio ambiente».

Nuevos requisitos

La nueva versión 17.0 de LEAF Marque está prevista que entre en vigor a partir del 5 de mayo de 2026. Como explican desde esta entidad, la nueva versión responde a los desafíos de sostenibilidad a los que se enfrentan los agricultores. Esta revisión ha sido desarrollada durante tres años junto con productores, entidades oficiales, grupos de trabajo técnicos, consultas públicas y pruebas de viabilidad junto con el sector en general.

Esta versión introduce una serie de cambios centrados en la mejora continua y la lucha contra los desafíos ambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero, implementando estrategias para mitigarlos y minimizarlos, así como para las emisiones de las explotaciones ganaderas. También actualiza áreas como la salud del suelo y la agricultura regenerativa, con la integración de prácticas su seguimiento, o la eficiencia hídrica, reduciendo el consumo de agua o la contaminación.

Servicio al sector agro

Fecoam colabora con Calidad Certificada S.A., consultora especializada en el sector agroalimentario, con el fin de asegurar que no solo las cooperativas, sino también las empresas del sector que así lo deseen, certifiquen que cumplen con la normativa vigente, superando las auditorías necesarias y cumpliendo con los estándares del mercado internacional, garantizando la confianza y competitividad de sus productos.

Esta entidad asesora sobre sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, así como protocolos de reconocimiento global, esenciales para la comercialización. Estos incluyen la implantación y mantenimiento de certificaciones como GLOBALG.A.P., Grasp, Spring, Cadena de Custodia, Nurture, los protocolos de seguridad alimentaria BRC e IFS, sistemas integrados como QS, ISO 22.000, 9001, 14001, 45001, y esquemas específicos como Halal, Kosher o APPCC.

El personal técnico de la asesoría garantiza la adaptación de los sistemas ante las continuas revisiones, cambios de versiones y ediciones de los protocolos, como ocurre en el caso de LEAF. Este trabajo se realiza mediante un contacto continuo y directo con la operativa diaria de las empresas.

Para verificar la correcta aplicación de estas normas, Calidad Certificada implementa auditorías internas exhaustivas de todos los sistemas. Estas revisiones, previas a la auditoría oficial de certificación o de cliente, aseguran que la cooperativa esté preparada para superar con éxito cualquier examen externo, minimizando riesgos y costes derivados de incumplimientos.

