La cooperativa Selspy, premio especial del concurso de proyectos empresariales Murcia 1.200

Verabril Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:22

Selspy, cooperativa asociada a Ucomur y fundada por Raúl Díaz y Jesús Martínez, se ha hecho con el premio especial de Innovación, Tecnología y Transformación Digital de la 33ª edición del concurso de Proyectos Empresariales Murcia 1200. Este certamen premió a esta joven compañía murciana que ha marcado un antes y un después en el emprendimiento digital con su solución de IA capaz de crear tiendas 'online' de forma casi inmediata.

El Ayuntamiento de Murcia, impulsor del concurso, otorgó 12 premios en total por un importe global de 70.000 euros, cuyo objetivo es apoyar proyectos empresariales promovidos por personas emprendedoras y microempresas de reciente creación, y estimular así la inversión en el municipio de Murcia.

«Raúl y Jesús tienen poco más de veinte años, pero a pesar de su juventud son un ejemplo de emprendimiento de éxito. Enhorabuena por su trabajo y tenemos muchas ganas de ver hasta dónde pueden llegar, que seguro será muy lejos», manifiesta Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur.