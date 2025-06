El 'Pez de Abril' conquista el Mundial de la clase Swan 42

Francisco J. Moya Domingo, 22 de junio 2025, 22:17 Comenta Compartir

La etapa de Porto Cervo (Cerdeña) de la Liga de las Naciones - Campeonato Mundial Swan One Design llegó ayer a su final. El 'Earlybird' se ha proclamado campeón del mundo en la clase ClubSwan 50, mientras que los vencedores en las demás clases han sido: 'Mamao' (ClubSwan 36), 'Pez de Abril' (ClubSwan 42) y 'Swing' (ClubSwan 28). Para el 'Pez de Abril', barco del Club Náutico de Portmán, este título supone volver a tocar la gloria y recuperar un trofeo que se le escapó en 2024.

Una ligera brisa del norte de unos 11 nudos, que luego amainó, permitió a todas las clases completar dos regatas, con lo que alcanzaron su cuota completa para el evento: ocho regatas para las clases más grandes y diez para los ClubSwan 28, que competían en su primera Gold Cup.

En la clase ClubSwan 42, el barco del CN de Portmán 'Pez de Abril', propiedad del veterano José María Meseguer, se alzó con la victoria a falta de una regata, gracias a su segundo puesto en la séptima manga. Meseguer se mostró encantado con el resultado del equipo: «He estado en Porto Cervo muchas veces y no he tenido mucha suerte. Esta vez hemos ganado la Copa, así que estamos muy contentos». Estaba eufórico el murciano. «Competir en una clase One Design es fantástico, con todos los barcos iguales, tan competitivos, tan igualados en las regatas de barlovento y sotavento, es una experiencia magnífica. No lo cambiaría por nada del mundo», añadió.

«He estado en Porto Cervo muchas veces y no he tenido mucha suerte. Pero esta vez hemos ganado la Copa», destaca Meseguer

El campeón saliente 'Nadir', propiedad de Pedro Vaquer Comas, pasó al segundo escalón del podio, mientras que el tercer puesto fue para 'Canopo', propiedad de Adriano Majolino.

Pez de Abril es como los franceses conocen el día de los Santos Inocentes. En el país vecino, en lugar de colgar un muñequito de papel, cuelgan un pez. Y como esta idea de armar y patronear un barco de vela para competir nació como una pequeña inocentada, porque parecía inverosímil que Meseguer pudiera conseguir un Swan 42, cuando salió adelante el proyecto decidió llamarlo de esta manera.

Hoy, el 'Pez de Abril' es uno de los barcos con más victorias de la flota regional. Y, además, se da la circunstancia de que es una embarcación que pertenece a un club náutico como el de Portmán que no tiene puerto.

Temas

Cerdeña

Vela