Los barcos tomando la salida en el puerto de Cartagena a su paso por el Faro de Navidad.

Los barcos tomando la salida en el puerto de Cartagena a su paso por el Faro de Navidad. Antonio Gil / AGM
Vela

BM Concisa y Trabuco se coronan en la Punta Este en Cartagena y Torrevieja

La novena Regata Camino de la Cruz concluyó con la participación de 70 embarcaciones y 400 regatistas

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:40

La novena Regata Camino de la Cruz ya tiene nuevos dueños, en una edición que ha estado marcada por la participación de más de 70 ... embarcaciones y 400 regatistas. La novedad de este año, en el denominado Trofeo Punta Este, ha sido que se realizaron dos mangas simultáneas en las zonas de Torrevieja y Cartagena. Las embarcaciones han competido en dos regatas originales y especiales, con recorridos autónomos y en hasta seis categorías diferentes. Con el aforo de participación de naves náuticas al completo, en una prueba donde se reunieron las mejores del litoral murciano y valenciano.

