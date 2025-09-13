BM Concisa y Trabuco se coronan en la Punta Este en Cartagena y Torrevieja

La novena Regata Camino de la Cruz ya tiene nuevos dueños, en una edición que ha estado marcada por la participación de más de 70 ... embarcaciones y 400 regatistas. La novedad de este año, en el denominado Trofeo Punta Este, ha sido que se realizaron dos mangas simultáneas en las zonas de Torrevieja y Cartagena. Las embarcaciones han competido en dos regatas originales y especiales, con recorridos autónomos y en hasta seis categorías diferentes. Con el aforo de participación de naves náuticas al completo, en una prueba donde se reunieron las mejores del litoral murciano y valenciano.

Con una brisa leve se tomó la salida sobre las 11.30 horas de forma simultánea en ambos municipios. La regata se ha desarrollado sin ningún tipo de incidentes.

Los triunfadores

En Cartagena, resultaron ganadores en ORC 1 y 2 el barco BM Concisa, con Jesús Sánchez como patrón. En ORC 3 y ORC 4 se impusieron a sus rivales el barco HMS Surprise, patroneado Héctor López, y la embarcación Pinto III, que ha manejado Eugenio Martínez, respectivamente. Save Our Mar Menor, con José Antonio Olmos como líder del equipo, fue el ganador en ORC 5, y Merak, patroneado por Teodoro Solano, fue el mejor barco en la Clase Social.

En cuanto a la regata en Torrevieja, en ORC 1 y 2, ganó el Trabuco, y el Brej en la categoría ORC 3. En ORC 4 el dominador fue la embarcación Milu y en la categoría ORC 5, el barco Tucana 1. En la categoría social resultó ganador Griego. La entrega de trofeos se celebra esta noche en la discoteca Trips en el marco de una gran gala.

La jornada arrancó con un acto institucional en el Real Club de Regatas de Cartagena con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García; Jesús López, Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz; así como el presidente del Real Club de Regatas de Cartagena, Alberto Moreno y Arturo García, presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia. También estuvo presente la directiva de la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos.

La regata está organizada por la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y Estrella de Levante y cuenta con la colaboración del Real Club Náutico de Torrevieja y el3 Real Club de Regatas de Cartagena. Además, contó con el apoyo de numerosas empresas del tejido empresarial de la Región de Murcia.