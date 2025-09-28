El UCAM Murcia recupera sensaciones en Granada en su cierre de pretemporada El equipo murciano dio descanso a Ennis, Sant-Roos y Cacok y arrancará la Liga Endesa el próximo domingo ante el Andorra

Emilio Sánchez-Bolea Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

El traspiés de Sámokov ya está en el pasado. Después de disputar la ronda previa de clasificación a la Champions League en Bulgaria, donde el UCAM se quedó a las puertas de volver a su competición europea preferida (jugará la FIBA Europe Cup) después de perder la final ante un Élan Chalon muy superior físicamente, el amistoso de hoy en Granada se presentaba idóneo para ganar en confianza antes del comienzo de la Liga Endesa, programado para el domingo próximo a partir de las 18.00 ante el Andorra en el Palacio de los Deportes.

Pero también podía darse al contrario. En caso de derrota, no era momento de aumentar las dudas. En Granada se presentó el UCAM sin tres de sus jugadores más importantes, como Dylan Ennis (que se perdió hoy su primer partido desde que es jugador universitario), Howard Sant-Roos y Devontae Cacok, que se quedaron en Murcia descansando. A la palestra, los canteranos Joao Neves y Lee Aaliya, con un buen aprovechamiento de sus minutos, y el recién aterrizado Zach Hicks, de debut todavía sin calificación posible.

Covirán Granada Speight (0), Thomas (16), Valtonen (8), Bozic (10) y Olumuyiwa (9) -quinteto titular- Rousselle (8), Aurrecoechea (2), Durán (0), Tomàs, Munnings (3), Kljajic (0), Hankins (8) y Burjanadze (2). 66 - 77 UCAM Murcia DeJulius (11), Radebaugh (11), Raieste (4), Nakic (8) y Cate (4) -quinteto titular- Forrest (17), García (3), Falk (6), Neves (5), Diagne (2), Aaliya (6) y Hicks (0). Parciales: 12-16, 22-24 (34-40), 10-17 (44-57) y 22-20 (66-77).

Árbitros: Alberto Sánchez, Joaquín García y Cristóbal Sánchez.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Granada, 3.863 espectadores. IX Memorial José Enrique De la Cruz y Ángel Vaca.

En la presentación del Covirán ante su público, el UCAM se mostró superior y muy cómodo en diferentes fases del partido, especialmente cuando podía imponer su físico, una batalla saldada siempre de su lado en todos los partidos de este equipo en septiembre a excepción de la final por un hueco en la Champions. Sobre todo intentando poner en dificultades a Rousselle y Speight, que forman la pareja de bases más liviana de la Liga Endesa, quitarle segundos de posesión al equipo de un Ramón Díaz que busca darle velocidad al juego secó mucho la anotación local, como en un primer cuarto de bajos porcentajes hasta que dos triples de Neves y Forrest estimularon al UCAM (12-16, final del primer cuarto).

Pocos apuros

Con defensas más de acompañamiento, el Covirán logró entrar más en juego a partir, especialmente, de la búsqueda de Matt Thomas, uno de los mejores tiradores de la competición y autor de dos triples en un parcial de 12-2 que permitía remontar a los suyos (22-18, minuto 13). Llamó al tiempo muerto Sito y la reacción fue, ahora, un parcial a su favor de 0-11 (22-29, minuto 17), con automatismos defensivos y ofensivos recuperados, buena conexión entre Cate y Raieste en el juego de poste alto y línea de fondo, y el primero de tres triples casi seguidos de Forrest. Para cerrar con aún mejor nota, Aaliya se estrenaba en la anotación con un 2+1 al cierre de la primera parte (34-40).

Al poco de empezar la segunda parte, un triple de Nakic ponía la primera ventaja de dos dígitos (34-45, minuto 22) y, sobre todo con los problemas de faltas de un Bozic que se tenía que marchar al banquillo, el Covirán exponía de nuevo grandes dificultades de anotación, encestando solo una canasta en juego ante un UCAM que afiló el colmillo solo en la recta final del periodo, pero para poner mucha tierra de por medio (44-57, final del tercer cuarto).

Aaliya pide paso

En este tercer periodo fue cuando se produjo el debut de Zach Hicks, al que Burjanadze buscó mucho en ataque y, aunque es pronto para valoraciones de un jugador que ha llegado de urgencia para sustituir a Gates, sin experiencia profesional y que hizo cinco faltas en menos de siete minutos, quien sí demostró ciertas hechuras para este nivel competitivo fue Lee Aaliya, protagonista del juego por varios minutos.

Con alguna complicación corregida por Sito para no ralentizar los sistemas y alguna falta producto de su bisoñez, el argentino jugó la mayor parte del tiempo de '5' y demostró buenas manos para cazar balones aéreos y resolver con recursos cerca del aro con oposición y suya fue la canasta de la máxima ventaja (46-63, minuto 33).

Con el partido ya sentenciado, los jugadores más veteranos del Covirán buscaron recuperar algo de orgullo y se bajó momentáneamente la diferencia a un solo dígito, pero sin más tiempo para cambiar un partido en que el UCAM, sin tres de sus estrellas, llegó a jugar a placer durante muchos minutos.

Temas

UCAM CB Murcia