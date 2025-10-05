La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del UCAM Murcia, esta semana, durante el 'Media day' del club. Nacho García

El UCAM Murcia empieza de nuevo en una Liga Endesa primordial

El Andorra visita esta tarde un Palacio que verá a su equipo por primera vez esta temporada, con Europa aparcada temporalmente

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:45

Continúa el debate sobre la ilusión que va a despertar jugar una FIBA Europe Cup en la que el UCAM fue encuadrado después de no lograr el pase a la Champions League. En su rueda de prensa previa al partido de hoy, el del estreno en una nueva temporada en la Liga Endesa, Sito Alonso valoraba como una «falta de respeto a la historia del club estar tristes por jugar la Europe Cup». Los únicos partidos oficiales del UCAM hasta la fecha han sido los tres jugados en Sámokov en la previa de clasificación a la Champions, siendo los murcianos inferiores al Chalon en el partido final.

Pero ahora es tiempo de dejar Europa, a donde salen a jugar actualmente doce de los dieciocho equipos de la Liga Endesa, y cambiar el tema central de conversación a una Liga Endesa que ya el propio entrenador, aún en Bulgaria, consideraba «la competición donde más atentos tenemos que estar». Al estreno su equipo llega con una amalgama de sensaciones en la que, con tiempo para digerir la decepción europea, pesan más las positivas. Al fin y al cabo, todos los partidos del UCAM del mes de septiembre se cuentan por victorias, a salvedad del decisivo por el pase.

Cambio de chip

En el 'media day' de esta semana, los propios jugadores confirmaban encontrarse ya «preparados en lo que tuviese venir», aseguraba Dylan Ennis, el máximo anotador del UCAM las dos últimas temporadas y al que se pretende descargar de responsabilidad con fichajes como los de Michael Forrest y David DeJulius, que harán hoy su presentación en sociedad.

Pero, para quien sobre todo será un primer día, si bien debutó en el último amistoso sin apenas entrenamientos, es para Zach Hicks. La otra gran mala noticia del UCAM en pretemporada fue la pérdida por rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha de Kaiser Gates y el estadounidense recién salido de la NCAA será su sustituto.

Un yeclano en pista

Para testear el estado anímico del UCAM, enfrente estará un Andorra en el que repiten siete jugadores de la pasada temporada, dos de ellos muy buenos conocidos murcianos, como el yeclano Chumi Ortega y el ex Rafa Luz. El equipo que continúa dirigiendo Joan Plaza mantiene como gran amenaza en la dirección a Shannon Evans y sigue disfrutando de la veteranía de Kuric y Okoye en las alas, destacando en sus fichajes la presencia interior que ganan con otro ex como Artem Pustovyi y el atlético Yves Pons, y debutantes en la competición española como Aaron Best, Morris Udeze o Justin McKoy.

En pretemporada, los andorranos han jugado seis partidos de los que han perdido cuatro, todos ante rivales de entidad, incluido el Euroliga francés París Basketball, ante el que los de Plaza cedieron (90-103). Sus dos triunfos fueron ante el Manresa (101-96 y 86-85) y, el resto, derrotas frente al Lleida (83-87) y, ya en la Lliga Catalana, contra el Barça (81-90) y el Joventut (87-101). Pese al mal balance, los del Principado han demostrado estar en buena sintonía ofensiva, pues han promediado 88 puntos por partido.

