Sito Alonso y el UCAM amplían su matrimonio hasta 2028

Sito Alonso y UCAM Murcia Club de Baloncesto evolucionan en su relación hasta convertirse prácticamente en sinónimos. El contrastado entrenador, llegado a Murcia en enero ... de 2019, alcanzará las nueve temporadas y media en el banquillo universitario en caso de cumplir su nuevo contrato hasta junio de 2028 fruto de una renovación sin precedentes, pues se da en plena pretemporada y a solo una semana de comenzar los partidos oficiales de la temporada 2025-26. Es decir, de que empiece el momento en que evaluar en base a resultados la salud de la relación entre técnico y club.

Sin embargo, y como se encarga el propio entrenador de revelar en el vídeo del anuncio de su renovación, en el que discurre acerca del significado del amor, «es en los momentos difíciles cuando conseguimos forjar nuestro destino». Entrenador y proyecto por encima de jugadores y resultados. El UCAM manda así un mensaje de continuidad, solidez y firme creencia en el camino que recorre en esta etapa en que persigue la estabilidad entre la nobleza de la Liga Endesa y hacer costumbre su presencia en las competiciones europeas.

Dentro de siete días, el UCAM jugará el primero de tres partidos seguidos que ha de ganar sin fallo posible si quiere estar en la Champions League y no quedar relegado a la casi clandestinidad de la FIBA Europe Cup, en el cuarto nivel de las competiciones continentales de clubes. Si pierde uno, no habrá más oportunidades. Pero el plan de futuro no cambiará y Sito Alonso seguirá a los mandos. Es el entrenador con más partidos en la historia del club (272 entre todas las competiciones) y solo Txus Vidorreta en La Laguna le supera como entrenador con más temporadas en su club en la actual Liga Endesa.

Amor incondicional

Y es que, como dice narrando la voz en 'off' del vídeo del anuncio, «el amor es promesa», comparando su relación con el UCAM con la futbolística del centrocampista Francesco Totti con la Roma, donde desarrolló la totalidad de una carrera de 25 años, y la del entrenador Alex Ferguson con el Manchester United, cuyo banquillo ocupó por 27 años. «Es pasión que arde, como Romeo y Julieta, instante eterno, como Jack y Rose», continúa un narrador que con sus comparaciones que la historia de «amor» entre Sito Alonso y el UCAM está protegida por los irrompibles lazos de la incondicionalidad.

Solo Txus Vidorreta lleva más temporadas en su equipo en el actual mapa de la Liga Endesa

Cuando, pasada la mitad del vídeo, Sito Alonso aparece en escena, comienza sentenciado que «el amor verdadero nunca se negocia». En el mismo, el técnico, que se estrena ahora como seleccionador de Letonia, cargo que compaginará con su trabajo al frente del UCAM, reconoce que «a veces, la cabeza señala un cambio de rumbo, pero yo siempre he preferido escuchar al corazón». Una declaración que deja a las claras que hay Sito Alonso para rato, de lo más conveniente cuando cabe recordar que Luca Banchi, predecesor de Alonso en el banquillo letón, encontró la oportunidad de volver a la escena Euroliga al frente de la selección báltica.

Los éxitos recientes llevan su firma

La historia del UCAM está forjada por grandes gestas como las que el propio Sito Alonso, junto a Nemanja Radovic y James Augustine, se encargan de recordar en el 'spot' de la campaña de abonados, presentado este pasado miércoles. La mayoría de ellas tienen que ver con salvaciones y ascensos, pero, desde hace una década, se apunta más arriba.

Solo el 'playoff' y la clasificación para EuroCup de 2016, con Fotis Katsikaris, o la 'Final Four' de la Champions League de 2018, tuvieron otro ocupante en el banquillo. La primera clasificación por méritos deportivos bajo el formato de clasificación actual para la Copa del Rey, la vuelta a la misma en 2024, la segunda 'Final Four' europea, la final de la Liga Endesa y el récord de victorias tienen todos la rúbrica de este entrenador madrileño criado en Zaragoza, que se hizo hombre en Monzón y que comenzó una brillante carrera en los banquillos de primer orden en el Joventut para luego seguir en el Gipuzkoa, el Bilbao, el Baskonia, el Barça y el Cedevita.

Estas dos últimas experiencias no fueron de lo más satisfactorias para Alonso, que encontró en Murcia refugio y, más tarde, hogar. La última permanencia fue su primer éxito en el UCAM, pues cogió las riendas del equipo murciano cuando este se encontraba en posiciones de descenso pasado ya el ecuador de la liga regular. Es el recuerdo de «lo que comenzó siendo un reto, se convirtió en un idilio».