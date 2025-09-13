La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sito Alonso. Ros Caval / AGM

Sito Alonso y el UCAM amplían su matrimonio hasta 2028

Entrenador y club estaban unidos por contrato hasta el final de la próxima temporada, pero no han querido esperar más para reforzar su vínculo

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:53

Sito Alonso y UCAM Murcia Club de Baloncesto evolucionan en su relación hasta convertirse prácticamente en sinónimos. El contrastado entrenador, llegado a Murcia en enero ... de 2019, alcanzará las nueve temporadas y media en el banquillo universitario en caso de cumplir su nuevo contrato hasta junio de 2028 fruto de una renovación sin precedentes, pues se da en plena pretemporada y a solo una semana de comenzar los partidos oficiales de la temporada 2025-26. Es decir, de que empiece el momento en que evaluar en base a resultados la salud de la relación entre técnico y club.

