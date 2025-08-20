Reuniones entre directores y triples por doquier en la primera sesión del UCAM

No han tenido que esperar demasiado los jugadores del UCAM a ese primer momento tan esperado en cada pretemporada, que es el contacto directo con ... el balón. Cumplidos dos días de reconocimientos médicos, test de esfuerzo y pesas, ayer llegó el turno de la anaranjada.

Por la mañana, y después de una primera mitad de trabajo realizado en el gimnasio a las órdenes de Manu Marín, preparador físico, el balón entró en juego en una primera sesión de tiro que estuvo dirigida por el griego Dimitris Tsesmetzis, que, tras la salida de Blagota Sekulic, asciende a entrenador asistente directo de Sito Alonso en su 'staff' técnico junto al cartagenero Lucas Pérez. Una primera toma de contacto en la que el primero en impresionar entre los compañeros fue Michael Forrest, que dejó claro no haberse separado mucho del balón este verano, uno en el que, como Devontae Cacok, ha conseguido un pasaporte jamaicano, y demostró una alta efectividad en el lanzamiento de tres puntos. No en vano, la temporada pasada, en Italia, fue el tercer máximo triplista con un acierto del 41,5% de acierto.

Tomás Bellas y el cuerpo técnico coincidieron en ver en David DeJulius a un jugador muy parecido a Isaiah Taylor, ex del UCAM

Forrest llega para reforzar una posición, la de base, en la que continúa Dani García, y en la que Howard Sant-Roos seguirá echando una mano, aunque se espera que en menores dosis que en el pasado. Y es que no solo llega en este puesto el tercer máximo anotador de la Lega A italiana, también un David DeJulius con experiencia esta temporada pasada en la Euroliga con el Maccabi.

Un viejo conocido

Todos ellos contarán esta pretemporada con la inestimable ayuda de Tomás Bellas, base del UCAM entre 2020 y 2023, que dirigió una reunión de bases y que hará por acelerar la adaptación de DeJulius y Forrest al club y, especialmente, a la Liga Endesa. Bellas formó en su día pareja de bases una temporada y media en Murcia con Isaiah Taylor, uno de los egresados a Euroliga desde el UCAM, a quien recordó ayer en la figura de un DeJulius no solo parecido físicamente, también en un estilo de juego donde extrae muchas ventajas de su gran fuerza en los cuádriceps.

Tras esta reunión, Sito tomó el mando por la tarde en una primera sesión con mucha carrera y que prepara el primer amistoso, uno a puerta cerrada, de una pretemporada en la que se juega estar en la Champions League. Con rival y fecha definidas, será antes del amistoso de Yecla ante el Valencia (7 de septiembre) y se anunciará próximamente.