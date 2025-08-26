La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Radovic celebra un triunfo ante el Persiteri, en diciembre, mientras Todorovic aplaude a la grada. NACHO GARCÍA
Baloncesto

Radovic, un pedacito del UCAM y de los Balcanes en el Nuevo Taipéi

Su siguiente equipo será el CTBC DEA de la capital taiwanesa, donde ha renovado Todorovic y donde ya jugó Frankamp

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Martes, 26 de agosto 2025, 23:54

Dos meses atrás anunció su sorpresivo adiós del UCAM su capitán, un Nemanja Radovic que dejó el club murciano después de nueve temporadas en la ... Liga Endesa divididas en dos etapas y como su máximo anotador. Poco después, se supo que su destino sería Taiwán. Hace dos semanas, en una entrevista exclusiva para LA VERDAD en Belgrado, el montenegrino confirmó incluso que la ciudad sería Taipéi. Y, desde ayer, se le puede poner nombre y apellidos a su nuevo equipo: el Nuevo Taipéi CTBC DEA. Dos siglas en polos opuestos de la originalidad: la primera significa Club de Baloncesto de Taipéi Chino y, la segunda, es el acrónimo de Drug Enforcement Administration, la agencia antidroga de Estados Unidos, con tantísimos kilómetros de celuloide a sus espaldas.

