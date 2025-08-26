Radovic, un pedacito del UCAM y de los Balcanes en el Nuevo Taipéi

Dos meses atrás anunció su sorpresivo adiós del UCAM su capitán, un Nemanja Radovic que dejó el club murciano después de nueve temporadas en la ... Liga Endesa divididas en dos etapas y como su máximo anotador. Poco después, se supo que su destino sería Taiwán. Hace dos semanas, en una entrevista exclusiva para LA VERDAD en Belgrado, el montenegrino confirmó incluso que la ciudad sería Taipéi. Y, desde ayer, se le puede poner nombre y apellidos a su nuevo equipo: el Nuevo Taipéi CTBC DEA. Dos siglas en polos opuestos de la originalidad: la primera significa Club de Baloncesto de Taipéi Chino y, la segunda, es el acrónimo de Drug Enforcement Administration, la agencia antidroga de Estados Unidos, con tantísimos kilómetros de celuloide a sus espaldas.

Pero, en el deporte profesional, nada es casualidad. Que, allí, Radovic vaya a ser un nuevo 'agente antidroga', y no miembro de cualquier equipo taiwanés, tiene mucho que ver con la pequeña diáspora balcánica que existe en este club. Allí volverá a formar pareja interior junto a su amigo y excompañero en el UCAM y en la selección montenegrina Marko Todorovic, quien emprendió su penúltima aventura asiática con destino Nuevo Taipéi el pasado mes de febrero, cuando dejó Murcia después de una extraña campaña.

Colonia balcánica

Una presencia, esta de Todorovic, que ha tenido que ver, pero tanto o más lo ha hecho su entrenador, Momir Ratkovic. Este serbio de 38 años vive los comienzos de su trayectoria como primer entrenador profesional en Taiwán, pero fue siete años antes cuando llegó a Zaragoza para ser el responsable del desarrollo técnico individual de los grandes talentos de la cantera del Casademont. Fue, precisamente, cuando Radovic jugaba allí, surgiendo la amistad a orillas del Ebro.

Ratkovic repite como entrenador del equipo taiwanés, a donde llegó a mitad de la pasada temporada, cuando estaba entrenando al equipo serbio sub-19 del Novi Pazar, y donde se encontró con el croata Kristijan Krajina, llegado un año antes a un equipo en el que hacía pareja balcánica junto al serbio Dragan Zekovic. Ahora, Ratkovic se ha hecho fuerte en el banquillo y contará como entrenadores asistentes con su hermano Jovica y el montenegrino Milos Pavicevic, así como con el serbio Milos Acimovic como preparador físico.

Allí, Radovic será el tercer ex del UCAM que vista la elástica dorada del DEA. Entre noviembre de 2024 y enero de este año, Conner Frankamp también jugó allí. El estadounidense busca encauzar el rumbo de una carrera que despegó la temporada 2020-21 en el UCAM, la del regreso de Radovic, y de la que saltó al Zenit.

Séxtuple vuelta

En este viaje a lo desconocido, el excapitán universitario será pieza fundamental en un equipo y una liga donde los centímetros se pagan caros. Y es la estatura media de su DEA la pasada temporada fue de solo 1,92 metros. Rol de importancia y minutos asegurados con que aumentar las expectativas de un club que fue campeón en 2023, pero que, el año pasado, fue sexto de siete equipos.

Corto número para una liga sobre la que existieron rumores de fusión con la P. League+, la otra profesional del país y que solo cuenta con cuatro miembros, y gran motivo del retraso en el anuncio oficial de fichajes y renovaciones. Mientras que no existe, la Liga de Baloncesto Profesional de Taiwán, en que está integrada el DEA, se va hasta los 36 partidos de liga regular, con seis enfrentamientos entre cada equipo, tres en cada pabellón.