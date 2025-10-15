La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jonah Radebaugh intenta una entrada a canasta con tráfico en la zona, mientas sus compañeros Moussa Diagne y Will Falk ya se posicionan para el posible rebote ofensivo.

Jonah Radebaugh intenta una entrada a canasta con tráfico en la zona, mientas sus compañeros Moussa Diagne y Will Falk ya se posicionan para el posible rebote ofensivo. Guillermo Carrión/ AGM

Con poco le basta al UCAM para superar al Rilski en su debut en la FIBA Europe Cup

Aburrido estreno europeo de los murcianos, a medio gas gran parte del partido ante un débil rival con quien se exprimió solo al principio y al final

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:45

3.968 espectadores fueron los que se congregaron esta noche en el Palacio de los Deportes de Murcia para ver a su UCAM estrenarse en ... la FIBA Europe Cup, cuarta competición europea y a la que el equipo murciano cayó después de no superar la previa de acceso a la Champions League. Que con el paso de las semanas sean más dependerá de la consecución de victorias que refuercen el cartel de favorito con el que el equipo de Sito Alonso ha entrado en una competición que cuenta con bastante menos atractivo que su hermana mayor. Y es que no ayudó el partido de hoy a desterrar esa creencia. El 15-0 de salida a favor del UCAM confería al Rilski un aspecto de 'amateur' que solo la propia dejación local permitió a los búlgaros quitarse de encima, pues la entrada cada vez más del partido en un contexto frío, de escasa exigencia y del que parecía conocerse su desenlace antes del llegar al mismo, hizo que el propio UCAM se diera con la torpeza consecuencia de la relajación.

