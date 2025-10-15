Con poco le basta al UCAM para superar al Rilski en su debut en la FIBA Europe Cup

3.968 espectadores fueron los que se congregaron esta noche en el Palacio de los Deportes de Murcia para ver a su UCAM estrenarse en ... la FIBA Europe Cup, cuarta competición europea y a la que el equipo murciano cayó después de no superar la previa de acceso a la Champions League. Que con el paso de las semanas sean más dependerá de la consecución de victorias que refuercen el cartel de favorito con el que el equipo de Sito Alonso ha entrado en una competición que cuenta con bastante menos atractivo que su hermana mayor. Y es que no ayudó el partido de hoy a desterrar esa creencia. El 15-0 de salida a favor del UCAM confería al Rilski un aspecto de 'amateur' que solo la propia dejación local permitió a los búlgaros quitarse de encima, pues la entrada cada vez más del partido en un contexto frío, de escasa exigencia y del que parecía conocerse su desenlace antes del llegar al mismo, hizo que el propio UCAM se diera con la torpeza consecuencia de la relajación.

UCAM Murcia Forrest (8), Radebaugh (6), Raieste (7), Falk (9) y Diagne (9) -quinteto titular- DeJulius (12), García (3), Cate (6), López De la Torre (2), Aaliya (4), Hicks (0) y Ennis (11). 77 - 63 Rilski Sportist Stokes (22), Arnett (16), Bachkov (1), Vasov (2) y Edwards (3) -quinteto titular- Karamfilov (0), Thomas (9), Dimitrov (5), Georgiev (5) y Petrov (0). Parciales: 19-9, 10-19 (29-28), 21-21 (50-49) y 27-14 (77-63).

Árbitros: Kyriacos Christou (Chipre), Tiago Roxo (Portugal) y Hugo Blanco Marqués da Silva (Portugal).

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, 3.968 espectadores. 1ª jornada del grupo A de la FIBA Europe Cup.

Por momentos, aunque nunca sin inquietar, un Rilski con lo justo de este tipo de equipos, es decir, un par de habilidosos extracomunitarios con ganas de hacer su partido como eran Arnett y Stokes (38 puntos entre los dos), hasta se puso por delante del UCAM, al que vio de cerca salvo en la barrida del comienzo de partido para demostrar quién mandaba, y en unos cinco minutos finales en que los búlgaros no anotaron ninguna canasta en juego. Con los cinco minutos del inicio y los cinco del final bastó.

Un partido que sirvió también al UCAM para ir conociéndose a sí mismo más allá de lo que significa ir con todo a por una victoria. Difícil será ver que descansen en un partido de Liga Endesa, de golpe, un titular en todos sus partidos como universitario como es Nakic, la gran apuesta en el interior que es Cacok o el jugador más versátil y mejor defensor de la plantilla, Sant-Roos. Con descartar a uno bastaba, pero fueron tres. Circunstancia con que dar algunos minutos más de lo normal a Dani García (12:21), descartado en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa, un Zach Hicks que pese a jugar 11:33 aún está por encontrarse, meter en dinámica al hasta ahora lesionado De la Torre (14:50) o hacer debutar con el primer equipo en competición oficial a Aaliya (8:15).

Acelerón y administración

Diferente es el caso de Diagne, que estuvo en pista más de la mitad del partido como titular, pero con una trayectoria a sus espaldas de máxima fiabilidad, tanto dentro como fuera del UCAM. Suya, de Radebaugh, de Raieste o de un Falk cada vez más asentado la energía de un comienzo de partido en el que el Riski se mostró intimidado por la categoría de su rival, líder de la Liga Endesa. El 15-0 de inicio, eso sí, parecía ayudar, a quien menos, al que lo había logrado.

El triunfo del UCAM se solidificó en el 15-0 de los primeros cinco partidos y en la no admisión de ninguna canasta búlgara en los cinco finales

Desde entonces, un UCAM destensado se vio con problemas para hacer fluir sus sistemas de juego y no caer en pequeños despistes defensivos ante un Rislki del que el Palacio aplaudía sus primeros puntos. Pero, a los tres minutos de segundo cuarto, Sito ya necesitaba darle un toque de atención a los suyos (21-15, minuto 13). De la mano de los que no saben negociar esfuerzos el UCAM recuperó los dobles dígitos de diferencia (26-15, minuto 15), pero el Rilski ya le había perdido el miedo al equipo murciano, el primero en decirle que no tenía nada que temer, y cerraba la primera parte con un espectacular parcial de 3-13 que tenía muy crecido a Kamau Stokes, ya con una amplia trayectoria en equipos europeos de segunda fila (29-28, descanso).

Sito dio descanso a Nakic, Cacok y Sant-Roos en una noche en la que debutó Aaliya en partido oficial con el primer equipo

Una calma tensa que continuaba a la vuelta de vestuarios, pues Arnett, el otro gran generador de juego rival, confirmaba la remontada (32-33, minuto 22) en la primera de las dos únicas veces que su equipo, que cada vez metía más jugadores en dinámica, estuvo por delante. Fue a lo largo de un tercer cuarto extraño par el UCAM, en el que García prefería ser aseado en lugar de atrevido en la dirección y Hicks cometía nuevos errores de bisoñez. El verso libre que es Forrest daba aire anotador a un equipo que dominaba el rebote sin transformarlo en puntos, y el tercer cuarto con la misma diferencia que diez minutos atrás (50-49).

Cuestión de deseo

Sito debía considerar que, como broma, ya estaba bien la cosa, y con los búlgaros todavía sobre la chepa y entrando ya en el último cuarto, fue buscando su quinteto de garantías. Tranquilidad daban seis puntos de ventaja gracias a Falk y Ennis (55-49, minuto 33), líderes de un mayor compromiso defensivo en el que, de vez en cuando, sacaba sus puntos Stokes, que buscaba con insistencia a García, liberado tras anotar un importante triple poco después de renunciar a una bandeja solo (61-55, minuto 35).

DeJulius volvió a pista para demostrar qué había venido a aportar y no defraudó. Sus fuertes cuádriceps terminaron de dar con el tono adecuado en defensa, donde Falk y Raieste recorrían kilómetros de ayudas defensivas para cerrar el aro. El Rilski, que entraba en la desesperación, evidenciaba haber dejado de creer en la machada con duras faltas que el UCAM aprovechaba para terminar de matar el partido, recuperando los dos dígitos de renta tras una segunda antideportiva (70-59, minuto 38). En un final demasiado largo para un partido que no fue de los más divertidos, el UCAM terminó por solidificar su victorioso debut en la FIBA Europe Cup, colándose un 'alley-oop' de Ennis para Aaliya, lo más espectacular de la noche.