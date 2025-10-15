La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raieste, jugador del UCAM Murcia, este miércoles, dando un pase. Guillermo Carrión / AGM
Directo | UCAM Murcia CB - Rilski

El conjunto universitario se estrena en la FIBA Europe Cup en casa contra el equipo búlgaro

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:46

Actualizado Hace 1 minuto

20:50

FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 19-9 Rilski Sportist

20:50

Falta sobre De la Torre al tiempo que sonaba la bocina. Dos tiros libres. Van fuera. 19-9

20:49

Dos tiros libres para Georgiev. Mete uno. 19-9 a 16,6 segundos de terminar el primer cuarto

20:48

Balón colgado de Ennis para Cate en la caída después del bloqueo directo. 19-8 a 30 segundos de terminar el primer cuarto

20:47

Bien jugado ahora para el Rilski para una penetración favorable de Arnett. 17-8

20:47

Rebote ofensivo y canasta de Thomas. 17-6 a 1:25 de terminar el primer cuarto

20:46

Poquita cosa los búlgaros por el momento. 17-4 a solo 2' de terminar el primer cuarto

20:36

Espectacular inicio del UCAM que arranca con un 11-0 ante el Rilski.

Actualización disponible

