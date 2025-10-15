Directo | UCAM Murcia CB - Rilski
El conjunto universitario se estrena en la FIBA Europe Cup en casa contra el equipo búlgaro
Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:46
20:50
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 19-9 Rilski Sportist
20:50
Falta sobre De la Torre al tiempo que sonaba la bocina. Dos tiros libres. Van fuera. 19-9
20:49
Dos tiros libres para Georgiev. Mete uno. 19-9 a 16,6 segundos de terminar el primer cuarto
20:48
Balón colgado de Ennis para Cate en la caída después del bloqueo directo. 19-8 a 30 segundos de terminar el primer cuarto
20:47
Bien jugado ahora para el Rilski para una penetración favorable de Arnett. 17-8
20:47
Rebote ofensivo y canasta de Thomas. 17-6 a 1:25 de terminar el primer cuarto
20:46
Poquita cosa los búlgaros por el momento. 17-4 a solo 2' de terminar el primer cuarto
20:36
Espectacular inicio del UCAM que arranca con un 11-0 ante el Rilski.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
- 2 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
- 3 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
- 4 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
-
5
- 6 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
-
7
- 8 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad