La novedosa propuesta de Dylan Ennis para estrechar lazos con los aficionados del UCAM Murcia

La pretemporada de UCAM Murcia CB ha comenzado y, con ella, las presentaciones de los jugadores. Este martes se presentó a David De Julius y estes miércoles le tocó a Emmanuel Cate. El parón de vacaciones ha servido para que los jugadores universitarios realizaran un lavado mental después de no poder clasificar a los 'playoffs' de la temporada pasada.

Uno de los jugadores que ha tenido unas vacaciones movidas es Dylan Ennis. El escolta canadiense ha estado muy activo por redes sociales, en las que le hemos visto por Benidorm, por las calles de la capital de Murcia y haciendo memes para sus seguidores. Todos los aficionados de UCAM Murcia conocen la actitud de jugador, por lo que no sorprende a nadie, pero lo más importante es que su humor en redes no le afecta en los partidos.

Si nos adentramos en el aspecto deportivo, Dylan Ennis ha seguido poniéndose a tono para la campaña 25/26, en la que será su tercera temporada consecutiva en el conjunto universitario. El escolta sigue siendo un pilar fundamental, tanto para el esquema de Sito Alonso en la cancha como para la entidad en la busqueda de la unión entre jugadores y afición. Este esfuerzo también lo ha hecho saber en otro vídeo subido a sus redes sociales en el que se le ve exprimiendo el sudor que hay en su camiseta después de entrenar y en el que dice: «¡No puedes huir de la rutina! El juego sabe lo que pones. ¡Te dará lo que has ganado, basado en el trabajo que haces cuando nadie te está mirando!».

Nueva idea en redes

Ahora, la novedosa acción que ha publicado el canadiense es que los aficionados puedan mandarle cartas. Lo anunció así a través de sus redes sociales: «¡Si me escribes, te responderé! ¡No importa dónde estés! Lo prometo!». Además, ha puesto la siguiente dirección para que las personas puedan enviar sus cartas: Apartado de Correos 11, 30006, Puente Tocinos, Murcia al nombre de Dylan Howell Ennis.

Esta idea del jugador universitario en novedosa en el ámbito del deporte y, aún más, en el baloncesto. Ningún jugador ha hecho pública una acción de esta manera y, además, que prometa que va a responder a las personas que le envíen cartas, hace que esto sea más novedoso. En los próximos días podremos comprobar la cantidad de cartas que habrá recibido Dylan Ennis.

Si hay una cosa que caracterice a Dylan Ennis es su acercamiento a los aficionados de UCAM Murcia y su cariño a la ciudad de Murcia. Hemos podido ver al canadiense vestido con el atuendo histórico de huertano el día del Bando de la Huerta, quejándose del calor de la capital o impresionado con la forma de hablar que hay en la Región de Murcia.