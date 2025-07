La llegada de De la Torre no supondrá salidas en el UCAM

A falta de esa guinda que será el fichaje de un pívot con galones de titular, la relación de jugadores con que arrancará el UCAM ... la temporada 2025-26 estaba definida. Trece fichas, siguiendo un modelo muy repetido en las últimas temporadas con un descarte en cada jornada, con el mínimo de cinco cupos de formación local que exigen tanto la Champions League como la Europe Cup, competiciones de la FIBA de las que una de las dos acogerá al UCAM a partir de octubre. Plantilla cerrada, pero no a cal y canto. Siempre, con un resquicio para las oportunidades de mercado.

Esa oportunidad ha aparecido en forma de otro jugador de formación local y responde al nombre de Rubén López de la Torre (Madrid, 23 años), joven español que ha pasado por todas las categorías FEB y que ascendió hace apenas un mes y medio con el Betis, equipo del que ayer anunció la ACB no aceptar su inscripción para la próxima temporada.

Confirmación al rumor de las últimas semanas y al que Alejandro Gómez ha estado atento para fichar un cupo de futuro en De la Torre, que antes de ser garantía de ascenso fue canterano del Real Madrid hasta su etapa junior, una que finalizó siendo campeón de la Euroliga, y que siguió en sénior en el Gran Canaria, donde alternó a su filial de LEB Plata con la dinámica de entrenamientos con un primer equipo con el que jugó once partidos de Liga Endesa y dieciséis de EuroCup, y una breve cesión al Lleida en 2023. Además, ha sido habitual de la selección española en categorías inferiores.

Considerando lo inflacionado del mercado de los cupos de formación local, y teniendo ya cinco el UCAM, una lectura de esta nueva alta era la salida de uno de los ya existentes. Sin embargo, el plan del club es empezar la pretemporada con sus catorce jugadores y hacer dos descartes por partido si no hay lesiones. Si el avance de la temporada sugiere la vía de cesión para algún jugador, no se descarta explorarla. Cate y Raieste están recién fichados, Falk volvió de una doble cesión para ser del primer equipo, Diagne renovó hasta 2027 y Dani García está a las puertas de pelear los minutos que no tuvo la pasada temporada.

De la Torre, que será oficial en las próximas horas y fue adelantado por Jaime Nadal en X, firmará por dos temporadas más una tercera opcional. Ala-pívot de 2,01 metros, este pasado año ganó una significativa cantidad de masa muscular y se desenvuelve también en la posición de '3'. Cuenta con amenaza exterior, pero su perfil en la élite es más el de un obrero para fajarse en defensa y contribuir al ataque sin amasar balón.

Esta temporada pasada promedió 4,4 puntos, 3 rebotes y 6,2 de valoración en 14 minutos por partido en fase regular, siendo titular en todos los partidos de 'playoff' del equipo verdiblanco menos en el segundo de la serie de cuartos de final ante el Cartagena. Fue, así, garante para su entrenador Gonzalo García de Vitoria, pues, con la serie al mejor de cinco 2-1 a favor de los cartageneros, fue el hombre del cuarto partido con 22 puntos en solo 15 minutos, acertando cuatro de los cinco triples que intentó para engordar su cuenta anotadora más que nadie aquel día.

Pretemporada el 18 de agosto

Oficializado De la Torre esta semana, al UCAM aún le quedará por fichar un pívot que se sume a una rotación en la que están, por ahora, Emi Cate y Moussa Diagne. Será el decimocuarto jugador de la plantilla y no podrá ser extracomunitario, plazas que ocupan ya DeJulius y Gates. Sigue valorando sus opciones Gómez, pero el tiempo no le apremia, pues la pretemporada del UCAM no empezará hasta el 18 de agosto, fecha en la que están citados los jugadores para pasar los exámenes médicos.

El primer partido oficial del equipo de Sito Alonso no será hasta el 23 de septiembre, cuando abra su torneo de acceso a la Champions League en Sámokov, y para el que los murcianos tendrán más de un mes para prepararse.