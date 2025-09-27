Kaiser Gates será baja de larga duración y el UCAM fichará pronto

El peor de los temores acerca del alcance de la lesión de Kaiser Gates fue confirmado ayer por la tarde por el UCAM, una vez ... realizadas las pruebas pertinentes al regreso del equipo a Murcia. En Sámokov, donde el club buscaba una plaza para la Champions League que no encontró, el ala-pívot titular de Sito Alonso desde su llegada a mitad de la temporada pasada cayó lesionado con aparente gravedad. Era el único jugador del primer equipo que aún no había podido disputar ninguno de los cuatro amistosos disputados esta pretemporada con un problema muscular, pero se confiaba en su disponibilidad para jugar la previa de acceso a la Champions.

Tanto es así que Gates viajó como uno más a Bulgaria y su descarte para el partido de cuartos de final ante el Lublin se dio por mera precaución. Sin embargo, en el entrenamiento previo al partido de semifinales frente al Juventus sufrió una nueva lesión. Que la determinación del alcance quedara en reserva hasta la realización de pruebas ya permitía intuir que no iba a ser cuestión de reposo. El diagnóstico llegó ayer de manera contundente: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, aderezada con un esguince leve del ligamento lateral interno.

Una lesión de larga duración, de las más temidas por un jugador de baloncesto, y que le hará pasar por quirófano este martes para ser operado por el traumatólogo Miguel Ángel Moltó, informaba el club en su parte médico. Un serio varapalo para el UCAM a poco más de una semana de comenzar la Liga Endesa, que pierde a un jugador que en quince partidos de liga doméstica como universitario promedió 10,6 puntos por partido y un gran 41,4% de acierto en triples, números sensiblemente inferiores en la Champions, donde registró 9,7 y un 26,7%, respectivamente.

Lo más probable es que su sustituto sea novato en la Liga Endesa para que el club pueda ahorrar en impuestos

Incorporación en ciernes

Obligado a entrar con cuchillo y tenedor al mercado, el UCAM trabaja en la pronta incorporación de un jugador de similares cualidades al perfil perdido. Como se ha venido siguiendo en casi todos los fichajes del verano, se pretende que el sustituto de Gates sea debutante en la Liga Endesa y así ahorrar en impuestos, pues el UCAM solo se ahorrará un pequeño porcentaje del suelo de Gates, que pasa a ser asumido por el seguro médico.