La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gates, en un entrenamiento de pretemprorada. JAVIER CARRIÓN / AGM
ACB

Kaiser Gates será baja de larga duración y el UCAM fichará pronto

El ala-pívot estadounidense sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla y será operado este próximo martes

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:04

El peor de los temores acerca del alcance de la lesión de Kaiser Gates fue confirmado ayer por la tarde por el UCAM, una vez ... realizadas las pruebas pertinentes al regreso del equipo a Murcia. En Sámokov, donde el club buscaba una plaza para la Champions League que no encontró, el ala-pívot titular de Sito Alonso desde su llegada a mitad de la temporada pasada cayó lesionado con aparente gravedad. Era el único jugador del primer equipo que aún no había podido disputar ninguno de los cuatro amistosos disputados esta pretemporada con un problema muscular, pero se confiaba en su disponibilidad para jugar la previa de acceso a la Champions.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  8. 8

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  9. 9

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Kaiser Gates será baja de larga duración y el UCAM fichará pronto

Kaiser Gates será baja de larga duración y el UCAM fichará pronto