David De Julius, presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CB El base universitario destaca la intensidad de los entrenamientos, la influencia de Sito Alonso y la calidad humana y deportiva de sus compañeros

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 13:42 | Actualizado 13:49h.

El UCAM Murcia CB ha presentado oficialmente a David De Julius como nuevo jugador de la primera plantilla. El base canadiense, que llega procedente del baloncesto europeo con la firme intención de consolidarse en la Liga Endesa, se mostró ilusionado con esta nueva etapa en la capital murciana: «Estoy encantado de estar en una ciudad tan maravillosa como Murcia, en un gran club como el UCAM Murcia y estar con un entrenador como Sito Alonso. Antes de venir a jugar Europa, mi principal motivación era venir a jugar en la ACB. Además tengo unos compañeros que no solamente son muy buenos, sino que tienen un gran carácter».

Durante su primera semana en el club, De Julius participó en los entrenamientos dirigidos por Sito Alonso, donde pudo comprobar el nivel competitivo del equipo: «La primera semana de entrenamientos ha sido bastante intensa. El ritmo está siendo fuerte. Mis compañeros tienen mucha calidad, pero sobre todo mucho carácter. Cuando se combinan estas dos cosas, se notan los resultados en la pista».

El base reconoció que uno de los principales motivos que le llevaron a elegir el UCAM Murcia fue la figura de su entrenador: «Principalmente elegí UCAM Murcia por Sito Alonso. Lleva mucho tiempo en un mismo proyecto, lo que habla muy bien de él. Es un entrenador que no solo te enseña a nivel táctico sino que te motiva a seguir creciendo y lo he comprobado en la primera semana con él. Estoy muy orgulloso de mi decisión».

En cuanto a su objetivo particular dentro de la presente temporada, De Julius explicó: «Responderé con dos análisis. Desde el punto de vista ofensivo tengo que ser agresivo, pasar bien y estar siempre atento. Pero desde el punto de vista defensivo, que es el que menos se ve, también necesito ser agresivo pero con mucha comunicación con mis compañeros, necesito ser líder, porque el base es el que marca la pauta en este sentido. Si soy agresivo en defensa, seré un buen ejemplo para mis compañeros».

Asimismo, el jugado americano puso en valor la experiencia de compartir estas semanas de entrenamientos con un ex jugador experimentado como Tomás Bellas: «Es una suerte poder estar entrenando con Tomás Bellas. Un base experimentado durante 18 años en la competición. Poder tener sus enseñanzas es un privilegio».

Dado su enorme parecido físico con Kyrie Irving, el base universitario explicó que sobre toto en sus primeros años, era su base referente. «No solamente me inspiro en un base como Kyrie Irving sino en diferentes bases. En college era mi jugador favorito pero ahora me inspiro en diferentes bases. A nivel pasional me considero un jugador más plano, me intento mantener siempre concentrado. En este sentido uno de mis jugadores favoritos es Tim Duncan. Me he fijado mucho en como se comporta en la pista».