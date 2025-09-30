Los jóvenes del UCAM tocan la puerta de Sito

Cuando el pasado 15 de diciembre de 2024 Joao Neves se convirtió, a sus 16 años, 4 meses y 13 días, en el debutante ... más joven de la historia del UCAM, a quien acababa de desbancar era al murciano Benjamín Martínez. Su récord estuvo vigente por más de 23 años, desde que Moncho Monsalve ordenara su ingreso en cancha el 27 de abril de 1991, en una derrota del entonces Zumos Juver en San Pablo, casa del clásico Caja San Fernando sevillano.

Quien, por una cuestión de no haber nacido un poco después, casi se lo arrebata, fue Will Falk el 24 de septiembre de 2020, cuando jugó los últimos siete segundos de una victoria del UCAM ante el Estudiantes en solo la segunda jornada de liga regular, apenas 16 días más tarde que Martínez, con 17 años, 3 meses y un día.

Este domingo a las 18.00 horas, cuando el Andorra visite el Palacio para estrenar una nueva temporada de la Liga Endesa, Falk será alineado por primera vez como miembro de pleno derecho del primer equipo del UCAM. Han pasado cinco años desde su debut, pero será el primer canterano que alcanza el primer equipo, y no que simplemente sube como jugador vinculado, desde José Antonio Marco en la 2009-10, última temporada del abanillero en el club. Y este, formando en el CB San José, apenas jugó un año en el CB Murcia antes de terminar su formación en el Caja San Fernando.

Al cuidado de Sito

Es la materialización de un sueño para Falk desde su llegada en marzo de 2020 al UCAM, donde pasó a jugar con el equipo EBA y, prácticamente desde poner pie en Murcia, se convirtió en el ojito derecho de Sito dentro de su grupo de élite, una serie de canteranos que hacían trabajo específico a las órdenes del entrenador del primer equipo. Una grave lesión después, temporadas con contadas convocatorias y una última en la que pasó por hasta dos cesiones (el Menorca de Primera FEB y el Bisbal de Segunda), Falk jugó las tres últimas jornadas de la pasada temporada en el UCAM y, poco después de la última, en la que anotó seis puntos en nueve minutos en Gran Canaria, fue confirmado para la plantilla de la 2025-26.

Los tres jugadores que asoman la cabeza en la entidad han debutado este verano con sus selecciones nacionales

Esta pretemporada, y después de vivir un verano mágico convocado con la selección absoluta de Suecia en el Eurobasket, Falk se ha destapado como un obrero al servicio del equipo que no da por perdido ningún balón suelto y que se pega en cada rebote. Dejada atrás la ansiedad con que antes jugaba contados minutos los días que subía con el primer equipo, su habilidad para levantar balones muy próximos a la línea de fondo y su entereza defensiva dan profundidad al bloque.

Osada precocidad

Will Falk se ha convertido en el ejemplo a seguir para otros canteranos en dinámica con el primer equipo. Más concretamente de Joao Neves y Lee Aaliya, que también hicieron este pasado verano sus respectivos debuts con sus selecciones nacionales, brasileña y argentina, respectivamente.

Con el primero todavía junior y con el segundo en su estrena estabilidad en Murcia, pues llegó a mitad de la 2023-24 para ser cedido directamente al Palmer de LEB Plata y, el año pasado, al Instituto de Córdoba de su país, el UCAM cuenta con más jugadores jóvenes aunque sobradamente preparados. Como aquel anuncio del Renault Clio, el JASP más famoso de 1995.

Ambos llevan haciendo toda la pretemporada a las órdenes de Sito Alonso. Neves ya debutó, y como titular y con canasta, el año pasado. Un entrenador de cantera del club decía 'off the record' que «si hay un canterano que va a ganar dinero con esto, ese es él». No se corta a la hora de mirar aro y acompañó al UCAM en la previa de la Champions. Aaliya está a las puertas después de jugar dos amistosos, ambos contra el Covirán y, especialmente en el último, demostrar que cuenta con tanto descaro como el alero brasileño para las posiciones interiores. 6 puntos y 3 rebotes en 10 minutos donde no pagó ninguna novatada.

Ahora bien, con catorce fichas de jugadores en el primer equipo, al UCAM ahora le toca preguntarse cuánto sitio tiene para que diamantes como Neves y Aaliya prueben algo más de competición que una liga sub-22, pues, incluso con lesiones, no parece haber mucho hueco. Y, menos, cuando en sus convocatorias ninguno de los dos contará como jugador de formación local.