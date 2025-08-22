Forrest, un 'metepuntos' para el UCAM que da «un salto»

«Después de mi última temporada en Italia, pensaba que podías ser un buen salto en mi carrera». El análisis de Michael Forrest sobre su ... fichaje por el UCAM, en las que eran ayer, en su presentación, sus primeras palabras como jugador universitario, revelan la realidad que une al club murciano con multitud de jugadores de reciente carrera a este lado del Atlántico. El UCAM se ha consolidado como una plaza de garantías para agentes y jugadores que buscan demostrar su capacidad al más alto nivel, en una Liga Endesa que resiste como la más competitiva de Europa entre las domésticas y, a su vez, necesita reinventarse año a año sin perder su esencia.

El camino seguido hasta ahora por Forrest es el de tantísimos jugadores americanos. Esos sobre los que no se pagan los mismos impuestos en su primer año que en su segundo, y que obligan a presupuestos modestos como el murciano a bucear en busca de jugadores que podrían llegar al primer nivel europeo, pero que todavía no están en él. Por el momento, los pasos del nuevo jugador universitario son los habituales entre quienes no dejan la universidad con la misma luminosidad con que orbitan las más brillantes estrellas.

Seguir los pasos

Un primer año en la casi desconocida liga nacional suiza, en un Monthey en el que promedió 18,4 puntos por partido, y un segundo en una competición de ya más renombre, la italiana. Su Pistoya descendió, pero él fue el tercer máximo anotador de la liga con 17 tantos por noche y su porcentaje de acierto en triples superó el 40% (41,5%). Una hoja de ruta muy similar a la de, por ejemplo, Conner Frankamp, quien llegara a Murcia en 2020 después de un primer año en Europa jugando en Bulgaria y un siguiente liderando la liga griega en anotación con el humilde Rethymno. «Este tío va a ser Euroliga, es bueno de verdad», decía un compañero de entonces a los pocos entrenamientos. Y no se equivocó. Del UCAM saltó al Zenit. Y, como Forrest, con pasaporte, georgiano en este caso.

Su carrera recuerda a la de Frankamp, debutante en Bulgaria, sorpresa en Grecia y jugador Euroliga después del UCAM

Que Forrest pueda seguir unos pasos similares dependerá de su debut en la Liga Endesa. Su suerte será la del UCAM, que esta temporada pasada apreció cierta dependencia de Dylan Ennis en los finales de partido y para eso contrató a Forrest, para repartir responsabilidad. Desde luego, cumple el perfil, pues dribla y lanza a altísima velocidad. Algo que Sito Alonso le podrá explicar más en profundidad estos próximos días, pues, como él mismo reconocía ayer, «de momento no hemos hablado largo y tendido». Sito tejerá el plan y Tomás Bellas le ayudará a completarlo. «En los próximos días me van a surgir muchas preguntas y es un privilegio poder contar con un jugador con tanta experiencia como él», comentaba el estadounidense ya naturalizado jamaicano y que contará como jugador cotonú.

En la primera temporada del equipo sin Nemanja Radovic, capitán las últimas temporadas, gestionar internamente los roles será fundamental, seguramente más si cabe, en las posiciones exteriores, donde el propio Forrest y DeJulius se unen a una rotación donde repiten García, Ennis, Radebaugh y Sant-Roos. Por ahora, «el ambiente es muy bueno, todo lo que conozco de mis compañeros me está gustando, así que creo que podemos una buena temporada dentro y fuera de la cancha».