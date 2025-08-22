La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Michael Forrest sonríe mientras lanza, con la figura de Sito Alonso al fondo. JAVIER CARRIÓN / AGM
Baloncesto (ACB)

Forrest, un 'metepuntos' para el UCAM que da «un salto»

El liviano base estadounidense llega de ser el tercer máximo anotador de la liga italiana e inició ayer la ronda de presentaciones

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:31

«Después de mi última temporada en Italia, pensaba que podías ser un buen salto en mi carrera». El análisis de Michael Forrest sobre su ... fichaje por el UCAM, en las que eran ayer, en su presentación, sus primeras palabras como jugador universitario, revelan la realidad que une al club murciano con multitud de jugadores de reciente carrera a este lado del Atlántico. El UCAM se ha consolidado como una plaza de garantías para agentes y jugadores que buscan demostrar su capacidad al más alto nivel, en una Liga Endesa que resiste como la más competitiva de Europa entre las domésticas y, a su vez, necesita reinventarse año a año sin perder su esencia.

